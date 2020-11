vor 33 Min.

Einzelkritik: In der Offensive fehlt dem FC Augsburg der Mut

Plus Bei der enttäuschenden Partie gegen Hertha BSC patzte besonders das Innenverteidiger-Duo. Der FCA geht nun mit einem deutlichem Dämpfer in die Länderspielpause.

Von Marco Scheinhof

Beim 0:3 gegen Hertha BSC erspielt sich der FCA kaum Chancen. Und in der Defensive patzen ausgerechnet die Leistungsträger der vergangenen Wochen. Die Noten der Augsburger Spieler:

Rafal Gikiewicz Die meisten Probleme hatte der FCA-Torwart zunächst wohl mit der Sicht. Der Nebel zog immer stärker in die Arena. Ansonsten hatte der Pole vor der Pause wenig zu tun, den Strafstoß kurz vor dem Seitenwechsel musste er passieren lassen. Auch bei den weiteren Gegentoren ohne Abwehrchance, aber sichtlich unzufrieden mit seinen Vorderleuten. Note 3

Robert Gumny Der Rechtsverteidiger kam für den verletzten Raphael Framberger in die Startelf. Es war sein erster Einsatz von Beginn an, was ihm anzumerken war. Ihm fehlte zunächst die Bindung zu seinen Mitspielern, was sich in ungenauen Pässen zeigte. Biss sich aber rein. Vor dem 0:2 irritierte ihn Gouweleeuw, beim 0:3 rückte er zu spät auf den späteren Torschützen Piatek. Es hat schon bessere Debüts gegeben. Note 4

Jeffrey Gouweleeuw Seine langen Bälle im Spielaufbau fehlten auch diesmal nicht. Gefährlich aber waren sie kaum. Hielt wie gewohnt die Abwehr zusammen, patzte in der 51. Minute aber entscheidend, als er Torschütze Lukebakio den Ball maßgerecht servierte. Das schmälerte den Gesamteindruck. Note 4,5

Felix Uduokhai Sein erstes Spiel als Nationalspieler hatte sich der Innenverteidiger wohl anders vorgestellt. Verursachte kurz vor der Pause den Strafstoß zum 0:1, als er Cordoba umtrat – ihn wohl aber nicht wirklich gesehen hatte. Zuvor hatte er den Ball gegen den Körper von Strobl geköpft, von dem der Ball überhaupt erst zurück zum Berliner kam. Dabei hatte Uduokhai kurz zuvor den besten FCA-Angriff mit einem Dribbling eingeleitet. Note 4

Iago Seine Ausflüge in die Offensive waren so selten wie die Sonnenstrahlen an diesem Samstagnachmittag. Es gab sie nicht. In der Defensive recht stabil, was aber zunächst kein großes Problem war. Vor dem 0:3 schlug er eine ungenaue Flanke, was die Hertha zu einem starken Konter nutzte. Note 4,5

Carlos Gruezo Mit seinen Spielverlagerungen brachte er die Berliner ab und an in Bedrängnis, weil sie dadurch weite Wege gehen mussten. Spielte wie oft umsichtig, aber eben auch nicht mit dem ganz gefährlichen Pass in die Spitze. Note 3

Tobias Strobl Erhielt in der Zentrale erneut den Vorzug vor Rani Khedira. War präsent und oft am Ball. Allerdings fehlte ihm in einigen Situationen noch die Dynamik nach vorne. Hatte aber erneute eine recht überzeugende Passquote. Note 3,5

Daniel Caligiuri Der bislang so überzeugende Neuzugang hatte einen schwachen Nachmittag. Holte sich früh die gelbe Karte ab und war auch diesmal nicht so passsicher wie gewohnt. Ihn haben die FCA-Fans schon deutlich besser gesehen. Note 4

Michael Gregoritsch Die erste gute Toraktion ging auf sein Konto. In der 20. Minute aber zielte er zu hoch. Hatte kurz vor der Pause eine gute Idee mit dem Pass auf Hahn – der aber stand knapp im Abseits, sein Treffer zählte nicht. Ansonsten war vom Österreicher wenig zu sehen, er wurde vorzeitig ausgewechselt. Note 4

Ruben Vargas Der Schweizer war fleißig, oft aber auf verlorenem Posten, weil er kaum Bälle bekam. Wechselte mit Caligiuri mehrfach die Seiten, was ihm aber wenig brachte. Versuchte sich oft im Dribbling, hatte aber auch damit keinen Erfolg. Note 3,5

André Hahn Freute sich in der 40. Minute über die vermeintliche Führung, stand aber wohl hauchdünn im Abseits. Ansonsten war diesmal wenig von ihm zu sehen, ganz anders noch als vor einer Woche gegen Mainz, als er gleich zweimal getroffen hatte. Wurde in der 60. Minute ausgewechselt. Note 4

Alfred Finnbogason Ersetzte ab der 60. Minute Hahn und spielte gleich einen starken Pass auf Niederlechner. Danach etwas fahrig und nicht wirklich drin im Spiel. Note 4

Florian Niederlechner Kam in der 60. Minute für Gregoritsch und hatte in der 61. Minute gleich die Chance zum 1:2. Nach einem Pass von Finnbogason aber rettete Hertha-Torhüter Schwolow reaktionsschnell. Versuchte sich später noch mit einem Schlenzer, der aber am Tor vorbeiflog. Note 3,5

Rani Khedira Ab der 76. Minute für Gruezo im Spiel. Defensiv kaum mehr gefordert, nach vorne auch mit keinen nennenswerten Aktionen.

Marco Richter Kam in der 76. Minute für Vargas und wollte sich nach der Rückkehr in den Kader für weitere Einsätze empfehlen. Gelang ihm nur mäßig, selbst als Herrlich hinten auf eine Dreierkette umstellte und etliche Offensivspieler auf dem Feld standen, gelang wenig Gefährliches.

Reece Oxford Ersetzte ab der 76. Minute Strobl und war vornehmlich im Kopfballspiel gefordert.

Benotet werden nur Spieler, die länger als 30 Minuten im Einsatz waren.

