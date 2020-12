vor 26 Min.

Einzelkritik: Marco Richter rettet den FCA vor der Blamage

Plus Nach langem Schmoren auf der Bank schoss Marco Richter gegen Schalke den Ausgleich zum 2:2. Nicht alle Spieler des FC Augsburg präsentierten sich so reaktionsschnell.

Von Robert Götz

Lange Zeit sah es danach aus, dass Schalke 04 in Augsburg seine Erfolglosserie beenden und den ersten Sieg nach 26 Spielen einfahren könnte. Doch die Einwechselspieler, vor allem Marco Richter, retteten den FCA beim am Ende gerechten 2:2 (1:0) vor dieser Blamage. Nachfolgend die Einzelkritik:

Rafal Gikiewicz Der Torhüter hatte eigentlich nicht viel zu tun. In der ersten Hälfte parierte er die wenigen Bälle auf sein Tor sicher, bei den Gegentoren machtlos. Note 3,0

Raphael Framberger Zeigte sich gegenüber Hoffenheim stark verbessert. Arbeitete seine Kernaufgaben, auch mit seiner Schnelligkeit, in der Defensive konzentriert ab. Nach dem Rückstand machte er auf seiner Seite Druck. Bei seinen Flanken wechselten Licht und Schatten aber ab. Note 3,0

Jeffrey Gouweleeuw Nach seinem schwachen Auftritt gegen Hoffenheim präsentierte er sich gegen Schalke wieder in etwas besserer Form. Allerdings konnte auch er die beiden Gegentreffer nicht verhindern. Note 3,5

FCA-Spieler Uduokhai prallt mit Uth und Boujellab zusammen

Felix Uduokahi Der Pechvogel dieser Partie. Er führte die beiden Kopfballduelle gegen Mark Uth und Nassim Boujellab. Beide Male konnte er nichts für die Verletzungen seiner Gegenspieler. Uth war bewusstlos auf den Boden geprallt und musste ins Krankenhaus gebracht werden, er zog sich glücklicherweise nur eine Gehirnerschütterung zu. Boujellab konnte mit Turban weiterspielen. Erstaunlich, wie Uduokhai die beiden unglücklichen Momente wegsteckte. Beim 1:2 hatte er aber den Torschützen Boujellab aus den Augen verloren. Note 4,0

Robert Gumny Der junge Pole musste auf der für ihn ungewohnten linken Außenverteidigerposition den immer noch verletzten Iago ersetzen. War am Augsburger Führungstor beteiligt, er wurde gefoult. War aber auch am Schalker Führungstreffer involviert, weil er im Vorfeld zu wenig beherzt zugriff. Note 4,0

Rani Khedira Kehrte ins defensive Mittelfeld zurück und verdichtete mit seinen Kollegen die zentralen Räume so dicht, dass kaum ein Durchkommen für die Schalker war. Hatte in der 74. Minute die Riesenchance zum Ausgleich. Den muss er eigentlich machen. Note 4,0

Carlos Gruezo Der Mittelfeldspieler leitete mit seinem unnötigen Fehlpass den Schalker Ausgleich ein. Und auch beim 1:2 war er beteiligt, als er Passgeber Serdar aus den Augen verlor. Ein gebrauchter Nachmittag für den Nationalspieler aus Ecuador bis zu seiner Auswechslung. Note 5,0

FCA gegen Schalke 04: Tobias Strobl muss für Marco Richter weichen

Tobias Strobl Normalerweise ist er im defensiven Mittelfeld zu Hause. Doch gegen Schalke beorderte ihn Herrlich auf die Zehn ins zentrale offensive Mittelfeld. Dort bildete er mit Niederlechner die erste Pressingwelle. In der Defensivarbeit fleißig, aber im Aufbauspiel setzte er so gut wie keine Akzente. Für ihn kam in der 59. Minute Marco Richter. Note 4,5

Obwohl der Treffer als Eigentor des Schalkers Serdar gewertet wurde, trat FCA-Spieler Daniel Caligiuri den erfolgreichen Freistoß zur 1:0-Führung und freute sich angesichts der Umstände bei seinem Ex-Verein verhalten. Bild: Maxellerbrake

Daniel Caligiuri Der Ex-Schalker traf gegen seinen Ex-Klub zum 1:0 mit Hilfe von Suat Serdar. Caligiuri stemmte sich mit aller Macht gegen die Niederlage. Und das klappte schließlich noch. Note 3,5

Ruben Vargas Der junge Schweizer trat in diesem Spiel offensiv so gut wie nicht in Erscheinung. Vor dem 1:2 im Defensivverhalten zu nachlässig. Läuft seiner Form hinterher. Note 5,0

Umstrittener Platzverweis für Niederlechner

Florian Niederlechner Lieferte sich bis zu seinem Platzverweis ein hartes Duell mit Salif Sane. Seine Gelb-Rote Karte schwächte sein Team dann entscheidend. Allerdings war diese Karte durch Schiedsrichter Manuel Gräfe mehr als umstritten. Note 5,0

Marco Richter Wieder einmal musste das Eigengewächs auf der Bank schmoren. Kam in der 59. Minute nach dem Platzverweis, vergab in der 79. Minute aus aussichtsreicher Position und traf dann doch noch in der Nachspielzeit per Kopf. Was für eine Reaktion. Musste dann aber für Oxford wieder raus. Note 2,5

Michael Gregoritsch Kam in der 71. Minute für Gruezo. Bereitete das 2:2 von Richter toll vor.

Alfred Finnbogason Ersetzte Gumny (71.). Nach seiner Verletzungspause hatte er einen wichtigen Moment. Er bereitete das 2:2 mit seiner Flanke, die Gregoritsch erreichte, vor.

Reece Oxford Sollte mit seiner Kopfballstärke das 2:2 verteidigen. Es gelang.

Es werden nur Spieler benotet, die länger als 30 Minuten im Einsatz sind.

