Einzelkritik: Mit Finnbogason kommt die Wende

Mit einem Heimerfolg gegen den SV Werder Bremen hat der FC Augsburg seinen Negativlauf mit zuletzt drei Niederlagen am Stück beendet. Gelungen ist dies der Mannschaft von Trainer Martin Schmidt dank einer gewaltigen Steigerung in der zweiten Spielhälfte. Gegen den direkten Konkurrenten im Kampf um den Ligaverbleib gewann der Fußball-Bundesligist 2:1 (0:1) und kann nun entspannt dem Auswärtsspiel in Frankfurt entgegenblicken.

Andreas Luthe: Stammtorwart Tomas Koubek stand zuletzt in der Kritik. Dass der Tscheche diesmal fehlte, begründete sich aber in seiner Grippe. Luthe wirkte zu Beginn nervös und hatte beim 0:1 Pech. Erst hielt er, dann traf Jedvaj ins eigene Tor. Danach nicht mehr geprüft, weil sich dass Spielgeschehen in Bremens Hälfte verlagerte. Note 3,0

Tin Jedvaj: Bevorzugt ein Dasein als Innenverteidiger. Schmidt bot den Kroaten dennoch als Rechtsverteidiger auf - obwohl Lichtsteiner und Framberger als Alternativen parat standen. Fremdelte mit seiner Position und drückte dies durch Fehler aus. Dazu passte sein Eigentor, bei dem ihn allerdings keine Schuld traf. Note 5,0

Jeffrey Gouweleeuw: Der ruhende Pol im Abwehrzentrum, zuletzt aber nicht immer fehlerfrei. Gegen Bremen produzierte er in Koproduktion mit Jedvaj das 0:1. Hätte den Ball besser klären können als in die Beine des Mitspielers. Kompensierte das Eigentor, indem er später an beiden Treffern entscheidend beteiligt war. Note 3,0

Philipp Max scheitert an Bremer Ein-Mann-Mauer

Felix Uduokhai: Zum zweiten Mal in Folge von Beginn an auf dem Rasen. Bekam es vorwiegend mit Bremens Neuzugang Selke zu tun und lieferte sich Duelle in 2,5 Metern Höhe. In der Anfangsphase unterlief ihm ein beinahe folgenschwerer Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Stabilisierte sich aber und gewann etliche Kopfballduelle. Note 3,0

Philipp Max: Zeigte eine ganz schwache Leistung und haderte wiederholt mit sich selbst. Seinen Flanken und Pässen fehlte jegliche Präzision, zudem offenbarte er ungewohnte technische Mängel bei Ballan- und mitnahmen. Symptomatisch: In der zweiten Hälfte traf er bei einem Freistoß eine Bremer Ein-Mann-Mauer. Note 5,0

Daniel Baier: Unterstützte die Verteidiger, indem er sich um abgewehrte Bälle bemühte. War damit derart beschäftigt, dass er sich kaum um kontrollierten Spielaufbau kümmern konnte. Beschränkte sich in der zweiten Hälfte aufs Ordnen und Verwalten. Note 3,5

Rani Khedira: Erfüllte gewissenhaft seine defensiven Aufgaben und eroberte fortwährend Bälle, seine starke Zweikampfquote (79 Prozent) dokumentierte das. Ihm fehlte im Zentrum allerdings Dynamik, intensive Läufe absolvierte er nur, wenn er in die defensive Ordnung zurückkehrte. Note 3,5

Marco Richter: Im vorangegangenen Heimspiel gegen Dortmund hatte er aus großer Distanz getroffen, gegen Bremen gelang ihm keine Wiederholung. Arbeitete defensiv und belebte vor allem in der zweiten Hälfte das Offensivspiel. Handelte in einigen Situationen zu egoistisch. Note 3,0

Niederlechner und Finnbogason ein effektives Offensiv-Duo

Ruben Vargas: In der Rückrunde will der Schweizer zeigen, dass er in der Bundesliga den Status eines Stammspielers verdient. Deutete in der ersten Hälfte in einer Szene an, dass er das Zeug dazu hat. Durchbrach die Bremer Verteidigung und setzte einen gewaltigen Schuss ab, den Bremens Torwart Pavlenka glänzend parierte. Zeigte seine Qualitäten vor dem Siegtreffer: Tempo und Torgefahr. Note 2,0

André Hahn: Erhielt von Schmidt den Vorzug gegenüber Alfred Finnbogason und Neuzugang Eduard Löwen. Eine Rechtfertigung dieser Maßnahme blieb Hahn auf dem Feld indes schuldig. Zeigte Einsatz als zweite Sturmspitze, darüber hinaus allerdings war kaum etwas von ihm zu sehen. Dass Schmidt ihn in der Pause auswechselte, lag nahe. Note 5,0

Florian Niederlechner: Betrat mit der Empfehlung von zehn Treffern den Rasen. Gegen Bremen kam er zunächst kaum in torgefährliche Räume, ehe die 67. Minute hereinbrach. Nach einer von ihm geliebten Kontersituation traf Niederlechner mit einem abgefälschten Schuss zum Ausgleich. Note 2,5

Alfred Finnbogason (46. Minute für Hahn): Wurde am Samstag 31 Jahre alt und hatte später Grund zum Feiern. Der Isländer agiert nach seiner Schulterverletzung mit einer spezielle Schlinge, beeinträchtigt ist er dadurch in seinen Bewegungen nicht. Bereitete glänzend eine Richter-Chance vor und sorgte in Bremens Abwehr für Unruhe. Hätte eine Viertelstunde vor Schluss treffen müssen, vergab aber die Chance zum 2:1. Machte dieses Missgeschick wett, indem er per Ferserl den Siegtreffer von Vargas vorbereitete. Note 2,5

Eduard Löwen (78. für Khedira): Laut seiner Ankündigung im Winter sieht er sich in Kürze als Stammkraft. Bringt jene offensive Dynamik mit, die Khedira mitunter fehlt. Könnte in Frankfurt sein FCA-Startelfdebüt geben.

Raphael Framberger (86. für Vargas): Hat sich einmal mehr nach einer längeren Verletzung in den Kader zurückgekämpft. Darf sich nach Jedvajs schwachem Auftritt in Frankfurt Hoffnungen auf einen Einsatz von Beginn an machen.

