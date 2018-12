19:42 Uhr

England, Skifahren und Dubai: Das machen die FCA-Spieler an Weihnachten FC Augsburg

Plus Nur eine kurze Pause steht in diesem Jahr für die Bundesliga-Profis an. Wie sie die freien Tage um Weihnachten nutzen, haben uns die FCA-Profis verraten.

Ziemlich spät beginnt in diesem Jahr der Weihnachtsurlaub für die Fußballer des FC Augsburg. So steht am Tag vor Heiligabend noch das wichtige Bundesliga-Heimspiel gegen Wolfsburg an. Erst danach gibt es über die Feiertage frei, bevor die Mannschaft am 4. Januar ins Trainingslager nach Spanien fliegt. Nicht viel Zeit also für Ruhe und Regeneration, weshalb viele Profis auf große Reisen verzichten und die Festtage lieber im Kreis der Familie verbringen. So planen sie das Fest:

Weiterlesen mit Web-Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

Aktion nur für kurze Zeit Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit Web-Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

Aktion nur für kurze Zeit Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das Web-Paket Meine Vorteile Schließen

Rani Khedira Der 24-Jährige feiert Weihnachten mit der Familie zusammen in Stuttgart. Er will sich wie viele seiner Kollegen gleich noch am Abend nach dem Wolfsburg-Spiel auf die Heimreise machen. Kevin Danso Den Österreicher zieht es auf die Insel: Seine Familie zog, als er sechs Jahre alt war, nach Großbritannien und lebt heute immer noch dort. Danso spielte bis zu seinem Wechsel 2014 von den Milton Keynes Dons zum FC Augsburg auch ausschließlich für englische Mannschaften. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Daniel Baier freut sich auf die Festtage mit seiner Familie. Bild: Ulrich Wagner Daniel Baier Der FCA-Kapitän hat an Weihnachten volles Haus in Augsburg. Sein Bruder Benjamin, Fußballer beim Regionalligisten Rot-Weiss Essen, die Eltern und die Schwiegereltern haben sich für die Feiertage angekündigt. „Wir feiern Weihnachten ganz traditionell. Mit Kirche, Essen, Weihnachtsbaum und Geschenkeauspacken für die Kinder.“ Fabian Giefer Auch der Ersatzkeeper feiert Weihnachten „ganz klassisch zu Hause in Adenau in der Eifel mit der Familie“. Für ihn geht es ebenfalls direkt nach dem letzten Spiel nach Hause in den 3000 Einwohner großen Ort in Rheinland-Pfalz. Philipp Max Die ersten zwei Weihnachtstage bleibt der 25-jährige Abwehrspieler zum Feiern noch in Augsburg. Doch am 26. Dezember geht es in die Sonne, mit der Familie für ein paar Tage nach Dubai. Michael Gregoritsch Den Österreicher zieht es in die Heimat, um im Kreis der Familie die Weihnachtstage zu verleben. „Ganz ruhig und gemütlich. Da wird gekocht, Karten gespielt und geredet.“ Julian Schieber „Keine Sonne, kein Wegfahren“ – auch der 29-jährige Stürmer fährt nach Hause zur Familie. Eine weite Heimreise hat er nicht, er stammt aus Baden-Württemberg. Stefan Reuter Der FCA-Manager wird die Festtage in den Bergen beim Skifahren verbringen, zusammen mit seinen Kindern. „Mal sehen, was die Knochen noch hergeben.“ (eisl, klan)

Themen Folgen