Ex-FCA-Coach Baum will den Absturz von Schalke 04 in Augsburg stoppen

Plus Der Ex-FCA-Trainer gibt alles, um den freien Fall seines neuen Vereins in der Bundesliga zu stoppen. Ob das gegen den FC Augsburg im Duell mit seinem ehemaligen Mentor gelingt?

Von Robert Götz

Als Manuel Baum am 30. September das Traineramt von David Wagner auf Schalke übernahm, da war dem 41-jährigen Fußballtrainer klar, dass er als Familienmensch persönlich große Opfer auf sich nehmen muss, um den schwer havarierten Traditionsverein wieder auf Kurs zu bringen. "Seit meinem Amtsantritt war ich drei Mal zu Hause. Meine Frau und meine zwei Kinder fiebern am Wochenende immer vor dem Fernseher mit. Wir sind zwar räumlich emotional getrennt, aber emotional extrem verbunden."

Baum hat sich voll und ganz seiner Aufgabe gewidmet, lebt Schalke und hat damit einen Werbeslogan der Marketing-Abteilung des Revierklubs schnell verinnerlicht. Ob der akribische und detailversessene Arbeiter damit beim Skandalverein am Ende Erfolg hat?

Ausgerechnet jetzt kehrt Manuel Baum an seine erste Trainerstation in der Bundesliga zurück

Bisher gab es im Hause Baum in der Nähe von München noch nicht viel zu feiern. Auch nach acht Spielen als Schalke-Trainer wartet Baum auf seinen ersten Sieg, saisonübergreifend sind es jetzt fast unfassbare 26 Partien ohne Erfolgserlebnis für das Schlusslicht.

Ausgerechnet jetzt kehrt er am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) an seine erste Trainerstation in der Bundesliga zurück. Zum FC Augsburg. "Natürlich verbinde ich mit Augsburg sehr viele schöne Momente, aber die liegen in der Vergangenheit", sagt Baum. Von 2014 bis 2019 war der gebürtige Dingolfinger beim FCA tätig.

Hören Sie sich dazu auch unseren Podcast mit Florian Niederlechner von September 2020 an:

Zuerst als Cheftrainer des Nachwuchsleistungszentrums. Dann installierte ihn Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter kurz vor Weihnachten 2016 als Nachfolger von Dirk Schuster. Bis April 2019 ging es gut mit dem akribischen Arbeiter, ehe der FCA den Abstieg befürchtete und Reuter den Schweizer Martin Schmidt als Feuerwehrmann nach Augsburg holte. Schmidt hielt die Klasse mit dem FCA, aber nur wenige Monate später war man in Augsburg mit dem extremen Umschaltspiel nicht mehr zufrieden und ersetzte Schmidt durch Heiko Herrlich, 48.

FCA-Trainer Heiko Herrlich hatte Baum zur SpVgg Unterhaching geholt

Ausgerechnet auf seinen Mentor trifft Baum nun in diesem so wichtigen Spiel für beide Klubs. Herrlich hatte Baum, den Realschullehrer, 2011 einst als Co-Trainer zur SpVgg Unterhaching geholt. "Wir schätzen uns", sagte Herrlich am Freitag, bügelte das Thema aber schnell ab: "Alle Geschichten sind da schon geschrieben worden, das ist eigentlich kalter Kaffee."

Denn die sportliche Realität beider Klubs lässt ein Schwelgen in Erinnerungen nicht groß zu. Baum will den Schalker Absturz in Augsburg endlich stoppen, Herrlich den schleichenden Negativlauf der letzten Wochen. "Der Trend der letzten acht Spiele ist mit sechs Punkten nicht gut", sagt Herrlich. Vor allem das 1:3 in Hoffenheim am Montag mit zwei Toren kurz nach der Pause und einer mangelnden Zweikampfführung schmeckte ihm gar nicht.

Corona-Patient Andre Hahn geht es gut

Gegen Freiburg stand André Hahn auf dem Platz, gegen Hoffenheim wird er fehlen. Der Angreifer des FC Augsburg ist positiv auf Corona getestet worden. Bild: Kolbert

Weiter verzichten muss Herrlich auf den an Covid-19 erkrankten André Hahn. "André geht es soweit gut, er hat keine schlimmen Symptome. Es wird aber noch ein paar Tage gehen, bis er zwei negative Tests hat", sagt Herrlich. Ob Linksverteidiger Iago (Zerrung), der gegen Hoffenheim schmerzlich vermisst wurde, und Stürmer Alfred Finnbogason (Sprunggelenk) gegen Schalke zurückkehren, wollte Herrlich nicht verraten. Bis Freitag konnte Iago zwar noch nicht trainieren, doch Herrlich hat sich eine Hintertür offengelassen.

Auch Manuel Baum gab seine Personalplanungen noch nicht preis. Gut möglich aber, dass Torhüter Ralf Fährmann nach seiner Verletzung in die Startelf zurückkehrt, genauso wie Innenverteidiger Salif Sané. Auch der von seiner Suspendierung begnadigte Mittelfeldtechniker Amine Harit ist eine Option. "Wir haben hier die Mentalität, dass man Fehler machen darf. Dann ist die Frage: Wie geht man damit um? Amine hat sich seine zweite Chance verdient." Baum versucht alles, um Schalke in Augsburg in die Erfolgsspur zu bringen. Seine Taktik verrät er aber nicht. Da würde er gerne "in der Pressekonferenz nach dem Spiel drüber reden".

Beide Trainer halten ihre Karten noch bedeckt, man kennt sich halt. Eines ist aber wohl sicher: Baum wird die Augsburg-Reise zu einem kurzen Wiedersehen mit seiner Familie nutzen. Am liebsten als Sieger.

