Ex-FCA-Coach Herrlich: "Ging irgendwann nicht mehr um meine Vorstellungen"

Der Trainer hat das Kölnspiel vergeigt!



Ich meine, Heiko Herrlich hat das Spiel gegen Köln mit seiner indiskutablen Aufstellung in der 1.Halbzeit vergeigt. Aber eigene Fehler , zuzugeben gehört nicht zu seinen Stärken. Hier der Beweis: Gumny/Petersen spielten in Frankfurt eine tolle Partie. Framberger (Note 6) und Iago (erstes Mal nach Langzeitverletzung/Reha) wieder in der Startelf, nicht. Strobl war formschwach, erkannte auch HH, denn er stand zuletzt gegen Bielefeld in der Startelf. Moravek in Franfurt gut - mit Jensen ab 42./46. Minute ein Aktivposten. Finnbogasson stand nach langer Verletzungspause bis zur 46.Min. erstmals wieder in der Startelf.

Eine Truppe auf acht Positionen zu verändern, lieber Herr Herrlich, kann nicht zum Erfolg führen (siehe 0:3 bei Halbzeit).

Antworten Melden Permalink