17:13 Uhr

Ex-FCA-Keeper Marwin Hitz verlängert in Dortmund bis 2023

Beim FC Augsburg war Marwin Hitz Stammspieler, beim BVb kämpft er gerade um den Platz im Kasten - und hat nun seinen auslaufenden Vertrag verlängert.

Marwin Hitz wird weiterhin bei Borussia Dortmund spielen. Wie der BVB mitteilte, wurde der zum Saisonende auslaufende Vertrag mit dem 33 Jahre alten Torhüter bis zum 30. Juni 2023 verlängert.

Hitz, der im Sommer 2018 vom FC Augsburg nach Dortmund gewechselt war, ist seit dem Transfer bisher nicht über die Rolle als Ersatzspieler hinausgekommen, liefert sich aktuell aber mit seinem Landsmann Roman Bürki einen Kampf um den Status als Nummer-eins-Keeper. Ob Bürki nach seiner überstandenen Schulterverletztung am Samstag (15.30 Uhr) gegen Arminia Bielefeld ins Tor zurückkehrt, ist nach Auskunft von BVB-Trainer Edin Terzic noch nicht entschieden.

Beim BVB genießt der Ex-FCA-Keeper hohe Wertschätzung

An der Wertschätzung für Hitz innerhalb des Vereins gebe es keine Zweifel, sagte Sportdirektor Michael Zorc in dem Statement des BVB: "Marwin genießt bei uns sowohl sportlich als auch menschlich eine sehr hohe Wertschätzung. Die Vertragsverlängerung ist deshalb folgerichtig."

Hitz bestritt für den BVB bislang 25 Pflichtspiele. Für den VfL Wolfsburg kam er in 13 Bundesligapartien zum Einsatz. Die mit Abstand meisten Bundesligapartien machte Hitz jedoch für den FC Augsburg: In 141 Partien in der ersten Liga stand Hitz im FCA-Tor und wurde in seiner Zeit in Augsburg auch Nationaltorhüter der Schweiz (zwei Einsätze).

Für den FC Augsburg absolvierte Marwin Hitz 141 Bundesligaspiele, 2018 wechselte er zu Borussia Dortmund. Bild: Ulrich Wagner

Beim FC Augsburg erzielte Marwin Hitz den Treffer des Monats

Im Februar 2015 erzielte er gegen Bayer Leverkusen den 2:2-Ausgleich, als er in der Nachspielzeit mit nach vorne stürmte. Dieser Treffer wurde in der ARD-Sportschau zum Tor des Monats gewählt.

Die Verlängerung von Hitz könnte als schlechtes Signal für Roman Bürki gewertet werden. Denn dem Vernehmen sucht Borussia Dortmund für die kommende Saison noch einen neuen Torhüter. (eisl)

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen