Ex-FCA-Profi Martin Hinteregger schreibt ein Buch

Plus Der Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt gibt darin in 45 Geschichten sein Innenleben preis. Und es kommt auch der FC Augsburg vor.

Von Robert Götz

Martin Hinteregger ist erst 28 Jahre alt. Doch der österreichische Fußball-Profi hat zuletzt festgestellt, dass „ich mittlerweile etwas vergesslich geworden bin.“ Darum schreibt der Innenverteidiger nun an einem Buch, denn da könne er mit „60 nachlesen, was ich in meiner Karriere so gemacht habe“. 45 Geschichten, die er bisher erlebt hat, schreibt er auf, verriet er in einem Telefon-Podcast bei Sky Austria.

Hintereggers Gedanken zu seinem verschossenen Elfmeter gegen Chelsea

Er gibt Einblick in sein Innenleben. Zum Beispiel über seine Gefühle rund um seinen verschossenen Strafstoß für Eintracht Frankfurt im Elfmeterschießen im Halbfinale der Euro-League im Mai 2019 gegen Chelsea. Die Eintracht schied aus.

Ein Kapitel wird sich auch mit dem FC Augsburg beschäftigen. „Wie das mit Augsburg war“, wird man dann lesen können. Da kann er durchaus einige Seiten füllen. Im August 2016 hatte ihn der FCA für neun Millionen Euro von RB Salzburg geholt. Schnell entpuppte sich der auf und neben dem Platz schnörkellose Innenverteidiger als Top-Einkauf. Was Hinteregger besonders gefiel – er durfte in Augsburg weiter Skifahren.

FCA-Manager Stefan Reuter erlaubt Martin Hinteregger das Skifahren

„ Stefan Reuter hat mir damals gesagt, er war selber immer Skifahren, als er Profifußballer war, warum soll er es verbieten?“ Hinteregger weiter: „Im Endeffekt glaube ich nicht, dass es Sinn macht einem Österreicher das Skifahren zu verbieten, der es eh gut kann. Es schien alles einwandfrei zu laufen, bis Hinteregger im Dezember 2018 den damaligen Trainer Manuel Baum nach einer Niederlage in Gladbach öffentlich kritisierte.

Hinteregger blieb bei seiner Meinung, wurde ein halbes Jahr zu Eintracht Frankfurt ausgeliehen. Er musste im Sommer widerwillig zurück zum FCA, doch nach einigen Kapriolen, wie Alkoholkonsum im Trainingslager, kam es doch noch zum endgültigen Transfer (für rund zwölf Millionen Euro) zur Eintracht. Dort fühlt sich der zukünftige Autor seitdem pudelwohl. „Es wird sicher ein extremes cooles Buch“, glaubt Hinteregger. Darauf kann man fast wetten.

