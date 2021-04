Ex-FCA-Stürmer Raul Bobadilla kickt jetzt in Brasilien

Plus Der ehemalige Angreifer des FC Augsburg findet einen neuen Verein. Einmal mehr hält er es nicht lange bei einem Klub aus.

Wirklich glücklich scheint Raul Bobadilla gerade nirgends zu werden, derart kurz sind seine Aufenthaltszeiten bei den Klubs. Nun hat der ehemalige Angreifer des FC Augsburg ein weiteres Mal seinen Arbeitgeber gewechselt, künftig stürmt Bobadilla für den brasilianischen Erstligisten Fluminense Rio de Janeiro. Dorthin ließ sich der 33-Jährige bis zum Saisonende verleihen.

Erst im Januar war Bobadilla vom Club Guarani aus Paraguay fest verpflichtet worden. Dieser hatte den Stürmer nach einer Leihe von den Argentinos Juniors geholt. Innerhalb weniger Monate scheint Guarini aber keine Verwendung mehr für Bobadilla zu haben und schickte den Südamerikaner weiter.

Raul Bobadilla sorgt auf und neben dem Platz für Schlagzeilen

Beim FC Augsburg genoss Bobadilla unter den Fans lange Zeit Legendenstatus, weil er den Klub im Dezember 2015 mit einem Treffer in Belgrad in die K.o.-Phase der Europa League gebracht hatte. Weil der Angreifer sportlich wertvoll war, wurden ihm Eskapaden abseits des Rasens über Jahre hinweg verziehen. In der Schweiz war er mit 111 Stundenkilometern in einer 50er-Zone unterwegs und wurde zu einer 16-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Und auf dem Augsburger Presseball sorgte er mit einer Schlägerei für Schlagzeilen.

Zum Abschied vom FCA im Sommer 2017 schickte Präsident Klaus Hofmann dem einstigen Fan-Liebling noch warme Worte hinterher und sagte, man sei „seine vielen Extrawürste irgendwann mal leid“ gewesen. Die Liebe zu Bobadilla war erkaltet, entsprechend erleichtert waren die Verantwortlichen, als sie Bobadilla für zwei Millionen Euro an Borussia Mönchengladbach verkaufen konnten.

Ex-FCA-Stürmer Bobadilla zeigte bei Torjubel seinen Penis

In Gladbach, wo er zuvor schon einmal unter Vertrag gestanden hatte, wollte der bullige Angreifer zur Ruhe kommen und für Torgefahr sorgen. Doch nach einem durchwachsenen Jahr mit 13 Ligaeinsätzen und keinem Treffer wechselte Bobadilla nach Südamerika. Der 33-Jährige ist in Buenos Aires geboren, spielte aber für die Nationalmannschaft aus Paraguay. Vor einem halben Jahr hatte er dort nach fünfjähriger Pause überraschend sein Comeback gegeben.

Für Aufsehen sorgte er im Dezember mit einem Torjubel. Im Viertelfinale der paraguayischen Meisterschaft gelang Bobadilla ein Treffer. Grund genug für ihn, beim Jubel nicht nur das Trikot, sondern auch die Hose soweit herunter zu ziehen, dass das beste Stück des Angreifers zu sehen war.

