27.04.2020

Ex-FCA-Torwart Darius Kampa bloggt nur gute Nachrichten

Ex-Torhüter Darius Kampa begann seine Karriere beim FC Augsburg, später ging es in die Bundesliga. Während der Corona-Pandemie will er anderen Mut machen.

Von Herbert Schmoll

Darius Kampa, 43, ist in der Fußballszene kein Unbekannter. Er stand als Jugendlicher und später in der Regionalliga beim FC Augsburg (1987 bis 1998) im Tor, absolvierte in 16 Profijahren dann mehr als 100 Spiele in der ersten und zweiten Bundesliga für den 1. FC Nürnberg und Borussia Mönchengladbach.

Jetzt macht sich Kampa als Blogger einen Namen. Er betreibt eine Website (www.victoryovercorona.org) und will damit in Corona-Zeiten für Zuversicht sorgen. "Ich will den Leuten in diesen schweren Zeiten Mut machen", sagt Kampa. "In meinem Bekannten- und Freundeskreis gibt es auch Personen, die haben sich Wohnungen gekauft und sind jetzt in Kurzarbeit. Trotzdem müssen sie ihre Kredite tilgen. Das macht ihnen zu schaffen".

Kampas Ziel: Menschen mit guten Nachrichten Mut während Corona-Pandemie machen

Kampa veröffentlich in fünf Sprachen die Zahl der genesenen Corona-Patienten. Der ehemalige Keeper, der selbst mit seiner Familie bisher von der Krankheit verschont blieb, publiziert täglich, wie viele Menschen die Krankheit überwunden haben und möchte vor allen Dingen Leute, die allein zu Hause sind, erreichen.

Ihn haben die negativen Nachrichten sehr bewegt, er wolle der Angst etwas Positives entgegenstellen. "Ich unterhalte mich auch viel mit meinen Kindern (zehn und zwölf Jahre alt) und sage ihnen, dass sie Oma, Opa und ihre Freunde sicher wieder sehen werden".

Über 200 Menschen haben Kampas Blog abonniert

Derzeit hat der ehemalige U21-Nationalkeeper, der seine Karriere 2011 bei der SpVgg Unterhaching in der dritten Liga beendete und nun in Baldham bei München wohnt, mehr als 200 Abonnenten. Kampa sagt optimistisch: "Ich bin ja kein Experte und es ist wohl noch ein weiter Weg, doch wir werden die Strecke zurück in die Normalität schaffen."

