Ex-FCA-Trainer Markus Weinzierl: "Da waren nur Stolz und Gänsehaut pur"

Plus Ex-FCA-Trainer Markus Weinzierl spricht zum Abschluss unserer Serie über das emotionale Ende der Europa-League-Saison 15/16 mit den zwei Duellen gegen den FC Liverpool.

Von Robert Götz

Haben sie sich die DVD „#KEINESAU - Wie der FC Augsburg Europa erobert“ schon bereit gelegt?

Markus Weinzierl: Stimmt, das wollte ich eigentlich schon lange machen. Aber ich habe den wirklich gelungenen Film damals im Kino gesehen und die Live-Bilder immer noch präsent im Kopf.

Am 25. Februar jährt sich das Hinspiel des FC Augsburg in der Europa-League-Zwischenrunde beim FC Liverpool zum fünften Mal. Wie sind Ihre Erinnerungen an diesen Abend?

Weinzierl: Sensationell. In Liverpool zu spielen, in einem Zwischenrundenspiel in der Europa League, war für alle, die dabei waren, ein Highlight. Und für viele, auch für mich, der bisherige Karrierehöhepunkt.

4000 FCA-Fans an der Anfield Road in Liverpool

Ein Bild steht wohl symbolhaft für dieses Augsburger Fußball-Märchen: Ihre Mannschaft und Sie wurden im ansonsten leeren Stadion von den 4000 mitgereisten FCA-Fans weit nach dem Abpfiff minutenlang gefeiert. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?

Weinzierl: Wahnsinn,dass ich das erleben darf ist mir durch den Kopf gegangen. Ich hatte auf dem Platz noch mitbekommen, dass unsere Fans gar nicht aus dem Stadion wollten und weiter feierten. Ich habe die Mannschaft dann holen lassen und dann stand ich da als Erster. Dass sie dann zuerst mich gefeiert haben, war mir gar nicht so recht. Aber der Beifall und die Gesänge war für mich schon sehr emotional und für die Mannschaft ein Riesenkompliment nicht nur für die 90 Minuten, sondern auch für die drei Jahre Arbeit, die uns da hingeführt haben.

Das Abenteuer Europa League endet in Liverpool. Die Fans des FC Augsburg sorgen dabei für das emotionale Highlight der Saison, als sie die Mannschaft auch noch eine Stunde nach dem Spiel feiern. Bild: dpa

Haben Sie damals gedacht, so etwas wird es wohl nicht wieder geben?

Weinzierl: Nein, da war nur Stolz und Gänsehaut pur. Meine Frau und mein Vater sind damals in dem Block gestanden. Sie erzählen heute noch, wie überragend und auch emotional es unter den tollen FCA Fans war. Obwohl sie von den 90 Minuten nicht viel gesehen haben, weil alle nur und sie darum kämpfen mussten, ein bisschen was mitzubekommen, was auf dem Spielfeld passierte

Konstantinos Stafylidis trifft gegen den FC Liverpool nur den Pfosten

Es trennten Sie und Ihre Mannschaft ja nur Millimeter davon, Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp rauszuwerfen. Wenn der Freistoß von Stafylidis in der letzten Minute ins Tor und nicht an den Pfosten geht, dann heißt es 1:1 und der FCA wäre nach dem 0:0 im Hinspiel weiter gewesen.

Weinzierl: Wir hatten uns in Augsburg ein 0:0 erkämpft und gerieten dann durch einen umstrittenen Handelfmeter von Dominik Kohr schon nach fünf Minuten in Rückstand und haben dann am Ende auf den Ausgleich gedrängt. Wir hatten ja gewusst, mit der Auswärtstorregel wären wir mit einem 1:1 weiter – und der Stafylidis-Freistoß war wirklich brutal knapp. Aber ich weiß gar nicht, ob ein Weiterkommen für die weitere Bundesliga-Saison gut gewesen wäre.

Konstantinos Stafylidis im Zweikampf mit Liverpools Roberto Firmino. Bild: Stefan Puchner, dpa

Warum?

Weinzierl: Wir hatten wirklich zu kämpfen, um unser Ziel, den Klassenerhalt, zu erreichen. Wir sind zwar am Ende Zwölfter geworden, aber haben uns sehr schwergetan. Ich weiß nicht, ob da mindestens zwei englische Wochen mehr gut gewesen wären.

Jürgen Klopp stand beim Heimspiel des FC Augsburg im Mittelpunkt

Beim Hinspiel in Augsburg stand nur die Rückkehr von Jürgen Klopp im Mittelpunkt. Er war wenige Monate zuvor von Dortmund nach Liverpool gewechselt. Wie haben Sie das erlebt?

Weinzierl: Natürlich lag der Fokus voll auf ihm, und ich denke, er hat das sehr genossen. Aber dadurch lag der Fokus auch indirekt auf uns. Das hat dem Duell und damit uns noch eine größere Bedeutung gegeben.

Trainer Jürgen Klopp stand beim Gastspiel in Augsburg im Mittelpunkt. Bild: Silvio Wyszengrad

Wie war Jürgen Klopp als Trainer-Konkurrent?

Weinzierl: Jürgen ist ein super Typ. An der Anfield Road sind die Trainerbänke ja gefühlt nur drei Meter voneinander entfernt und da hatte ich dann plötzlich einen Partner in gleicher Sprache neben mir. Das war schon ungewöhnlich, denn in Deutschland sind die Coaching-Zonen viel weiter auseinander. Wir haben dann auch durchaus miteinander kommuniziert.

Was wurde dabei denn gesagt?

Weinzierl: Ach, so genau kann ich mich gar nicht mehr erinnern (lacht). Ich, glaube ich, habe mal mit dem Schiedsrichter diskutiert, er dann mit mir, es war auf jeden Fall interessant.

Markus Weinzierl und Jürgen Klopp an der Anfield Road. Bild: Stefan Puchner, dpa

Die Reise durch Europa begann im September mit dem Spiel in Bilbao.

Weinzierl: Für mich begann sie schon mit dem 3:1-Sieg in Gladbach, mit dem wir uns in der Saison 14/15 als Fünfter für die Europa League qualifiziert hatten. Es war das Resultat einer sehr positiven Entwicklung und die gerechte Bestätigung der letzten Jahre. Wir waren ja das Jahr zuvor Achter. Die Qualifikation war durchaus verdient und die Feier am Rathausbalkon in Augsburg etwas ganz Besonderes.

In der Vorrunde waren Bilbao, Alkmaar und Belgrad die Gegner. Haben Sie damit gerechnet, weiterzukommen?

Weinzierl: Es war unser Ziel. Aber für mich als Trainer war es eine brutal schwere Saison, weil ich gemerkt habe, dass der Bundesliga-Alltag als normal angesehen wurde und der Fokus aller total auf dem internationalen Wettbewerb lag. Raul Bobadilla, zum Beispiel, hat einmal gesagt: Trainer, Sonntag geht nicht, aber Donnerstag geht wieder. Ich habe ihm dann geantwortet: Nein, wir machen es bitte andersrum. Die habe alle gebrannt für diese Spiele, aber am Ende haben wir den Spagat zwischen Euro League und Bundesliga als Zwölfter ganz gut hingebracht.

Was war das Besondere dieser Mannschaft?

Weinzierl: Es hat alles zusammengepasst. Die Spieler, der Trainerstab,das Team ums Team, das Management, das Präsidium, wir alle waren eine Einheit, nur so war diese Entwicklung möglich. Die Typen, von A bis Z, waren klasse. Aber das wurde durch unsere Kaderplanung über Jahre auch so entwickelt. Jeder hat gewusst, was seine Rolle ist und das war der Erfolgsfaktor.

Markus Weinzierl erreicht ein Jahr später mit Schalke 04 das Viertelfinale gegen Ajax Amsterdam

Trotzdem haben Sie nach der Saison den FC Augsburg verlassen, sind zu Schalke gewechselt, arbeiteten dann noch beim VfB. Die vier Jahre beim FCA waren aber Ihre erfolgreichste Zeit.

Weinzierl: Ja. Mit Schalke sind wir damals im Viertelfinale unglücklich in der Verlängerung gegen Ajax ausgeschieden, aber trotzdem war der Erfolg mit Augsburg der größere. Gerade mit den Spielen in Liverpool und Belgrad.

Markus Weinzierl schied mit Schalke unglücklich gegen Ajax Amsterdam aus. Bild: Ina Fassbender, dpa

Raul Bobadilla trifft gegen Partizan Belgrad

Mit dem 3:1-Sieg bei Partizan Belgrad gelang der Sprung in die Zwischenrunde. Wie haben Sie diesen Spieltag erlebt?

Weinzierl: Schon die Anfahrt zum Stadion war Wahnsinn. Die Stimmung vor und im Stadion war unglaublich, die Belgrader Ultras waren alle mit schwarzen Kapuzen-Pullis gekleidet. Das war schon beeindruckend. Jan-Ingwer hat sich leider verletzt, dann das Last-Minute-Tor von Raul Bobadilla. Die Spieler haben in dieser Nacht nicht viel geschlafen und nur gefeiert. Ich habe es gewusst, habe sie aber laufen lassen, obwohl wir am Sonntag dann gegen Schalke spielen mussten. Am nächsten Tag ist dann der Flieger nicht gegangen, wir sind den ganzen Tag am Flughafen gesessen. Ich dachte: um Gottes willen. Ich hatte ja schon wieder die Bundesliga im Kopf. Und da standen wir ja nicht so gut da. Aber in dem Fall haben sie es gut gemacht. Wir haben gegen Schalke 2:1 gewonnen.

Machen solche Erlebnisse nicht süchtig?

Weinzierl: Doch, das merken Sie doch, wie ich darüber spreche.

Und wie gehen Sie damit um, dass Sie nun schon seit April 2019 keine Mannschaft mehr trainiert haben? Sitzt man da zu Hause und wartet darauf, dass bei einer Trainerentlassung das Handy klingelt?

Weinzierl: Nein, wirklich nicht. Es gab ja Angebote, aber es war nicht das, was ich unbedingt machen wollte. Ich denke, es gehört zu unserem Berufsbild dazu, dass es auch Phasen gibt, in denen es hochstressig zugeht. Ich war ja zuvor zehn Jahre ununterbrochen Trainer. Und dann gibt es Phasen, in denen es nicht so ist. Und in so einer befinde ich mich derzeit.

Aber Sie sind bereit für die nächste Aufgabe als Trainer?

Weinzierl: Das bin ich auf jeden Fall.

