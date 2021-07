FC Augburg

15:59 Uhr

FCA-Coach Weinzierl setzt in der Abwehr auf Notlösungen

Plus In einem entscheidenden Mannschaftsteil hat der FC Augsburg aktuell personelle Probleme. Wie Trainer Markus Weinzierl auf das Fehlen bedeutender Abwehrspieler reagiert.

Von Johannes Graf

Die Abstimmungsprobleme waren im Testspiel gegen Qarabag FK nicht zu übersehen. Mitunter wusste der eine Abwehrspieler des FC Augsburg im Test gegen den aserbaidschanischen Vizemeister anfangs nicht, was der andere zu tun gedenkt. FCA-Trainer Markus Weinzierl versuchte zu unterstützen, zwei Gegentreffer binnen weniger Minuten konnte aber auch er nicht durch seine Kommandos an der Seitenlinie verhindern. "Wir haben gebraucht, um in dieses Spiel reinzufinden. Von der 30. bis zur 60. Minute war ich aber ganz zufrieden", erklärt der 46-Jährige. Es war die Phase, in der der FCA durch Treffer von Jeffrey Gouweleeuw und Florian Niederlechner einen 0:2-Rückstand aufholte und Chancen zur Führung verpasste.

