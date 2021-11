FC Augburg

06:18 Uhr

Wie Rafal Gikiewicz auf das Spiel gegen den FC Bayern blickt

Plus In der vergangenen Saison hätte FCA-Keeper Rafal Gikiewicz fast den Torrekord von Robert Lewandowski verhindert. Sie treffen am Freitagabend wieder aufeinander.

Von Robert Götz

Nur ein paar Sekunden waren an diesem 22. Mai 2021 in der Allianz-Arena noch zu spielen. Und wohl nicht nur die 250 Zuschauer im Stadion – es war das erste Mal nach dem Corona-Ausschluss, dass sich die Stadiontore wieder einen Spalt geöffnet hatten –, sondern wohl auch viele Fußball-Fans in ganz Deutschland drückten Rafal Gikiewicz die Daumen, dass er diesen letzten Freistoß von Leroy Sané sicher halten würde.

