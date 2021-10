FC Augsburg

vor 30 Min.

8. August 1907? Der FC Augsburg ist jünger, als er sich gibt

Plus Es wird erzählt, der Fußball-Klub Alemania Augsburg, aus dem der FCA hervorging, in einem Wirtshaus am 8. August 1907 gegründet wurde. Doch die Originalsatzung beweist etwas anderes.

Von Robert Götz

Eines muss Dominik Feldmann an diesem Abend noch loswerden. Da geht es dem stellvertretenden Leiter des Augsburger Stadtarchivs auch um seine Berufsehre. „Dass der FC Augsburg seine Wurzeln beim Fußball-Klub Alemania Augsburg sieht und sein Gründungsjahr damit 1907 ist, kann man mit gutem Willen akzeptieren, auch wenn er 1969 aus der Fusion des BC Augsburg und der Fußballabteilung des TSV 1847 Schwaben Augsburg entstanden ist.“ Aber, und dann macht Feldmann ein kleine Pause und schmunzelt, „der Gründungstag ist nicht der 8. August und damit das Friedensfest, denn solch ein Feiertag wäre natürlich super. Aber, so leid es mir für den FCA tut, es ist der 20. August 1907“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen