Abwehrchef Gouweleeuw fehlt: Mit dieser Elf startet der FCA in Frankfurt

Ohne den Abwehrchef und Kapitän Jeffrey Gouweleeuw muss der FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt auskommen. Ihn ersetzt ein Rückkehrer.

Schlechter hätte der Start in diese Bundesligasaison für den FC Augsburg kaum verlaufen können. Im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) versuchen Trainer Markus Weinzierl und seine Spieler, die deutliche Auftaktniederlage gegen die TSG Hoffenheim vergessen zu machen. Allerdings geht der FCA dieses Vorhaben geschwächt an, mit Jeffrey Gouweleeuw fällt eine bedeutende Stütze im Abwehrzentrum aus. Der 30-jährige Niederländer plagt sich seit längerer Zeit mit Adduktorenproblemen. Für die Begegnung mit Hoffenheim hatte sich der FCA-Kapitän rechtzeitig fit gemeldet, nun muss er passen. Weinzierl hatte bereits angekündigt, dass ein Ausfall drohe. „Ich habe Bauchschmerzen“, sagte der FCA-Trainer am Donnerstag.

Reece Oxford spielt für FCA-Abwehrchef Gouweleeuw

Zwei Optionen hätte er für den unpässlichen Gouweleeuw im Kopf, meinte er. Entschieden hat sich Weinzierl für Reece Oxford. Der Engländer kehrt nach einer Verletzung zurück und bestreitet sein erstes Spiel in dieser Saison. Mit Felix Uduokhai bildet er das Innenverteidigerduo, ihnen zur Seite stehen in der Viererkette Iago (links) und Raphael Framberger (rechts). Weil auch Robert Gumny von Beginn an spielt, deutet sich eine Systemveränerung an.

Aufstellung: So spielt der FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt

Weitere Veränderungen nimmt Weinzierl nicht vor, Neuzugang Arne Maier sitzt erneut auf der Bank. Im zentralen Mittelfeld sollen Niklas Dorsch und Jan Moravek defensiv die Reihen schließen und offensiv gestalterisch tätig werden. Im Angriff sollen André Hahn, Florian Niederlechner und Ruben Vargas für Torgefahr sorgen.

So spielt der FC Augsburg: Gikiewicz - Framberger, Gumny, Uduokhai, Oxford, Iago - Dorsch - Moravek - Hahn, Niederlechner, Vargas