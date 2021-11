Alfred Finnbogason: "Bin froh, dass ich wieder da bin"

Plus Einmal mehr kehrt der Angreifer des FC Augsburg zurück. Einmal mehr zeigt er seine Qualitäten. Und einmal mehr hegt er die Hoffnung, sich nicht wieder zu verletzen.

An diesem Nachmittag hatten die Anhänger des FC Augsburg schon 20 Minuten vorher den Treffer eines Finnbogason bejubelt. Diesmal jedoch war es nicht der Papa, der den Ball ins Tor vor der Stehtribüne schoss, die Kinder ernteten den Applaus für ihre Tat. Emil und Viktoria tollten auf dem Rasen der Augsburger Arena und genossen den Moment. Es wirkte, als hätten die Sprösslinge ebenso lange auf solche Momente gewartet wie ihr Vater.