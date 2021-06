FC Augsburg

vor 31 Min.

Alle Leihspieler kehren (vorerst) zum FCA zurück

Plus FCA-Trainer Weinzierl will Malone (Wehen), Córdova (Bielefeld), Götze (Kaiserslautern), Stanic (Zwickau), Danso (Düsseldorf) und Winther (Lyngby) beobachten. Was dann passiert, ist offen.

Von Robert Götz

Die Drittliga-Saison ist zwar schon längst beendet, doch Maurice Malone, 20, musste mit dem SV Wehen-Wiesbaden noch in die Verlängerung gehen. Am Samstag gewann er mit dem Drittligisten das Hessenpokal-Finale gegen den TSV Steinbach mit 3:0. Damit sicherte sich Wehen den Einzug in die erste DFB-Pokal-Hauptrunde. Doch da wird Malone nicht mehr dabei sein. Denn der Leihspieler kehrt vorerst zum FC Augsburg zurück. Nach seinem Urlaub wird er versuchen, Trainer Markus Weinzierl von sich zu überzeugen. „Ich kenne ihn noch nicht, aber ich werde in der Vorbereitung Vollgas geben“, sagt Malone, dessen Vertrag bis 2023 läuft.

