An diesen beiden Spielern soll der FCA interessiert sein

Im Vordergrund steht der Kampf um den Klassenerhalt. Hinter den Kulissen beschäftigt sich der FC Augsburg mit möglichen Transfers. Im Fokus: Ein Engländer und ein Schweizer.

Auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart (Freitag, 20.30 Uhr/DAZN) richtete Markus Weinzierl den Fokus einzig auf diese Partie. Alles andere wäre in der jetzigen Situation schwer zu vermitteln gewesen, der Trainer kämpft mit dem FC Augsburg gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga. Nach dem Erfolg von Hertha BSC (3:0 gegen Freiburg) spitzt sich die Lage im unteren Drittel der Tabelle zu.

Weinzierl erklärte also: "Wir brauchen kurzfristige Ergebnisse. Die großen Veränderungen werden wir im Sommer anpacken." Der Trainer ging aber davon aus, dass sich die Sportliche Leitung, mit FCA-Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter in führender Position, längst mit dem künftigen Kader beschäftigt. Diese Planungen gebe es, merkte Weinzierl an. "Für mich macht es aber keinen Sinn, jetzt in langfristige Planungen einzusteigen."

FC Augsburg soll an Jonathan Panzo interessiert sein

Vordergründig steht der Nichtabstieg im Zentrum des Handelns, im Hintergrund beschäftigt sich der FCA aber mit dem Personal für die kommende Spielzeit. Wobei sowohl Verein als auch mögliche Neuzugänge ihre Überlegungen von der Ligenzugehörigkeit und dem finanziellen Rahmen abhängig machen werden. Nun soll der FCA an einem englischen Jungprofi interessiert sein, wie das Branchenportal Fußballtransfers.com berichtet. Jonathan Panzo ist mit dem französischen Erstligisten Dijon FCO abgestiegen, dennoch sollen sowohl Borussia Mönchengladbach als auch der FCA die Qualitäten des U21-Nationalspielers schätzen.

Jonathan Panzo (links) in einem Testspiel im Jahr 2020 gegen Eintracht Frankfurt, damals im Trikot des AS Monaco. Foto: Uwe Anspach, dpa

Panzo, 20, wurde in der Jugend des FC Chelsea zum Profi ausgebildet und wechselte 2018 nach Frankreich zum AS Monaco. Da der Innenverteidiger dort kaum Spielzeit erhielt, fand er über den Umweg Cercle Brügge den Weg nach Dijon. Der Klub gab in der laufenden Runde kein gutes Bild ab, Panzo wusste aber oft zu überzeugen und stand in den bisherigen 21 Pflichtspielen auf dem Rasen.

Filip Ugrinic spielt beim FC Luzern in der Schweiz

Ein Spieler, der das Mittelfeldzentrum des FCA beleben könnte, ist der Schweizer Filip Ugrinic. Aktuell steht der 22-Jährige beim FC Luzern unter Vertrag. In 29 Spielen hat er vier Tore erzielt und sechs Vorlagen geliefert. Ugrinic könnte den Kaderplatz von Rani Khedira einnehmen, der sich im Sommer Union Berlin anschließen wird. Transfermarkt.de berichtet vom Interesse des FCA.

Den FCA verlassen werden ebenso Leihspieler Laszlo Benes, der zu Borussia Mönchengladbach zurückkehrt, und Marek Suchy, dessen Vertrag nicht verlängert wird. Als Zugang steht bislang Abwehrspieler Frederik Winthers (Lyngby BK) fest. Spieler, die der FCA aktuell verliehen hat, sind Sergio Cordova (Arminia Bielelfeld), Kevin Danso (Fortuna Düsseldorf), Maurice Malone (Wehen Wiesbaden), Jozo Stanic (FSV Zwickau) und Felix Götze (1. FC Kaiserslautern).

