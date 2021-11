FC Augsburg

André Hahn steht symbolhaft für den FCA-Erfolg

Er ließ den FC Augsburg jubeln: André Hahn erzielte per Kopfball den entscheidenden Treffer gegen den FC Bayern München.

Plus Mit seiner leidenschaftlichen Spielweise passt er zum engagierten Auftritt des FC Augsburg gegen Bayern München. Für seinen ersten Saisontreffer hat sich der 31-Jährige einen guten Zeitpunkt ausgesucht.

Von Johannes Graf

Mit den Fingerspitzen war Manuel Neuer noch am Ball, das 2:0 durch André Hahn konnte der Torhüter des FC Bayern München aber nicht mehr verhindern. Letztlich der Siegtreffer, der dem FC Augsburg einen freudigen Freitagabend bescherte. Hahn sah einen Schlüssel des überraschenden Erfolgs darin, dass er und seine Mitspieler nicht nur konsequent verteidigt hätten. „Wir hatten in einigen Situationen eine gute Strafraumbesetzung, so haben wir uns mit den Toren belohnen können.“ Bei seinem Treffer setzte er sich im Luftduell gegen Bayern-Abwehrspieler Lukas Hernandez durch.

