Arne Maier ist beim FCA angekommen - Marco Richter bei Hertha in Berlin

Arne Maier besteht den Medizincheck beim FCA und trainiert an diesem Dienstag in Augsburg erstmals mit. Marco Richter erhält in Berlin einen Vier-Jahres-Vertrag.

Am Montag hat alles geklappt. Wie erhofft und erwünscht. Die Medizinchecks von Arne Maier und Marco Richter ergaben die passenden Ergebnisse. Somit wird der FCA Maier von der Hertha zunächst für ein Jahr ausleihen, mit einer Kaufoption. Im Gegenzug wird Marco Richter Augsburg in Richtung Berlin verlassen. Er soll bei der Hertha einen Vier-Jahres-Vertrag bekommen, am Mittwoch wird er zum ersten Mal auf dem Trainingsplatz erwartet.

Besondere Rückennummer: Arne Maier ist der Neuzugang beim FC Augsburg

Arne Maier wird bereits am Dienstag zum ersten Mal beim FCA mittrainieren. „Ich freue mich, dass der Wechsel zum FCA geklappt hat, weil ich überzeugt bin, dass ich beim FCA eine tolle Mannschaft und ein super Umfeld vorfinde, in dem ich mich weiterentwickeln kann“, sagte der 22-Jährige.

Und er bekommt gleich eine besondere Rückennummer: die 10, mit der Daniel Baier lange Zeit das FCA-Mittelfeld geprägt hat. Große Fußspuren also. Maier hatte zuletzt bei der U-21-EM mit Deutschland den Titel gewonnen. „Wir freuen uns, dass er sich für den FCA entschieden hat, weil wir ihm eine Perspektive aufgezeigt haben, mit der er sich zu 100 Prozent identifizieren kann“, sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport beim FCA.

Der FC Augsburg wird Marco Richter immer in besonderer Erinnerung bleiben

Im Gegenzug hat sich Richters Wechselwunsch erfüllt. Schon in den vergangenen Jahren hatte es Anfragen für den 23-Jährigen gegeben. Aus Mönchengladbach, Frankfurt oder Köln. Nun wurde es die Hertha. Sieben Millionen Euro soll der FCA für den Offensivspieler kassieren, je nach Einsätzen und sportlichem Erfolg kann noch eine weitere Million hinzukommen. „Ich hatte eine wahnsinnig intensive Zeit in Augsburg, bin vom Jugendspieler zum Profi herangereift. Man hat an mich geglaubt und mir vertraut. Deshalb wird Augsburg immer in besonderer Erinnerung bleiben. Jetzt war es Zeit, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen. Ich freue mich wahnsinnig auf meine neue Herausforderung in Berlin“, sagte Richter.

Und Stefan Reuter meinte: „Marco Richter hat in den vergangenen Jahren immer wieder mit dem Gedanken gespielt, seinen Heimatverein zu verlassen. Da wir mit der Hertha innerhalb von wenigen Tagen eine für alle Seiten gute Lösung gefunden haben, haben wir dem Wechselwunsch entsprochen.“