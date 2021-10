FC Augsburg

Arne Maier und der schwere Anfang in Augsburg

Plus Auch wegen der Olympischen Spiele in Tokio kam Arne Maier beim FCA nicht so gut zurecht. Nun hat er sich aber in die Startelf gekämpft.

Von Marco Scheinhof

Olympische Spiele sind für viele Sportler ein großes Ziel. Im Fußball stehen zwar Welt- und Europameisterschaften in der Bedeutung über Olympia, Arne Maier aber war froh, in diesem Sommer in Japan dabei gewesen zu sein. Allerdings bremste ihn die Teilnehme in Tokio in seiner Anfangszeit beim FC Augsburg aus. Zumindest ist Markus Weinzierl davon überzeugt. „Arne hatte am Anfang ein paar Probleme, da ist vieles zusammengekommen“, sagte der Trainer des FC Augsburg. Auch wegen Olympia und der damit verpassten Vorbereitung. „Damit hatte er in den ersten Wochen zu kämpfen, das ist aber aufgearbeitet“, sagte Weinzierl, der den 22-Jährigen in einer wichtigen Rolle für den FC Augsburg sieht: „Er ist sehr lauf- und spielstark.“ Ein Akteur, den der FCA sehr gut brauchen könne.

