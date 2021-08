FC Augsburg

07:25 Uhr

Bayer-Trainer Seoane machte FCA-Spieler Ruben Vargas zum Profi

Plus Gerardo Seoane formte den FCA-Profi Ruben Vargas beim FC Luzern zu einem Top-Außenstürmer. Jetzt trainiert er Leverkusen und trifft beim FCA auf seinen Musterschüler.

Von Robert Götz

Es war der 2. April 2018, als für Ruben Vargas ein Traum in Erfüllung ging. In der 41. Minute erzielte er beim 3:1-Sieg des FC Luzern gegen den FC St. Gallen das 3:0. Für den damals 19-Jährigen war es sein erstes Tor in der Schweizer Super League, sein erster Treffer im Profibereich überhaupt. Sein Trainer hieß damals: Gerardo Seoane. Etwas mehr als drei Jahre später treffen sich die beiden in der Bundesliga wieder, wenn der FCA am Samstag (15.30 Uhr) in der WWK-Arena auf Bayer Leverkusen trifft. „Ich freue mich auf ihn“, sagt Vargas.

