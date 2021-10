Dank 3G-Regel: FCA führt den Alkoholausschank in der Arena wieder ein

Zu den nächsten Heimspielen des FC Augsburg gegen Bielefeld und Stuttgart wird es wieder alkoholisches Bier geben. Möglich macht das eine Ausnahmeregelung.

Dass in den bisherigen Heimspielen des FC Augsburg nur in den Logen alkoholische Getränke ausgeschenkt wurden, sorgte bei großen Teilen der Anhängerschaft für Frust. Hintergrund: Während im Business-Bereich die Gaststätten-Verordnung galt, sah der Infektionsschutz in den Kurven ein Alkoholverbot. Nun gibt es gute Nachrichten für Fans, die zum Stadionbesuch nicht auf ihr Bier verzichten möchten: Wie der FC Augsburg mitteilte, wird es in den beiden Heimspielen gegen Arminia Bielefeld am Sonntag, 17. Oktober, (17.30 Uhr) und den VfB Stuttgart am Sonntag, 31. Oktober, um 15.30 Uhr n der WWK Arena wieder alkoholische Getränke geben.

Damit setzt der FC Augsburg die von der bayerischen Staatsregierung beschlossenen Lockerungen in Verbindung mit der 3G-Regel um. Die Stadionkapazität ist auf 17.500 Zuschauer begrenzt. In Abstimmung mit der Stadt Augsburg ist es dem FCA aber gelungen, begrenzt auf diese beiden Spiele, eine Ausnahmegenehmigung in Bezug auf den Ausschank von alkoholischen Getränken in der WWK ARENA zu erhalten. Für die Partien danach wird der FCA die Situation aufgrund der dann gültigen Verordnung neu bewerten.

Wie bereits berichtet, sind die bisherigen Abstandsregelungen in Form von Schachbrettmustern nicht mehr nötig, auch Stehplätze sind ab sofort wieder zugelassen. Daher hat der FCA auf der Ulrich-Biesinger-Tribüne die Sitzschalen zurückgebaut und die Stehplätze stehen wieder zur Verfügung. Es gilt zum Einlass ins Stadion weiterhin die 3G-Regel sowie eine Maskenpflicht auf dem Stadiongelände. Am Sitz- oder Stehplatz auf der Tribüne kann die Maske abgenommen werden.

Der FCA hat sich für die beiden Spiele gegen Bielefeld und Stuttgart entschieden, weiterhin stark reduzierte Preise anzubieten, welche sich am anteiligen Dauerkartenpreis orientieren und im Vergleich zu den üblichen Tageskartenpreisen einen Rabatt von rund 25 % darstellen. Ein Stehplatzticket kostet daher beispielsweise nur 10 Euro.

FCA-Mitglieder können nun Karten für die beiden Heimspiele kaufen

Nachdem alle Dauerkarten-Inhaber die Möglichkeit hatten, sich ihren Stammplatz zu sichern, startet nun der Vorverkauf für alle Mitglieder. Ab sofort können FCA-Vereinsmitglieder im Online-Ticketshop auf www.fcaugsburg.de/ticketshop bis zu zwei Tickets für die beiden Heimspiele gegen Bielefeld und Stuttgart erwerben. Auch Dauerkarten-Inhaber, die sich ihren Stammplatz noch nicht gesichert haben, können weiterhin Tickets erwerben, allerdings kann der Stammplatz nun nicht mehr garantiert werden. Je nach Verfügbarkeit startet am Montag, 11. Oktober, (12.00 Uhr) der freie Verkauf.

Auch die Kinder des FCA-KidsClub drehen wieder ihre Ehrenrunde

Zum Heimspiel gegen Bielefeld dreht nach langer Auszeit wieder der KidsClub seine traditionelle Ehrenrunde vor dem Spiel. Eine Teilnahme ist allerdings nur nach vorheriger Anmeldung im Onlineshop unter www.fcaugsburg.de möglich, die Teilnehmerzahl ist zudem begrenzt. Zudem ist eine Mitgliedschaft erforderlich. (AZ)