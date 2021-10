Darum gibt es kaum Einsätze für Michael Gregoritsch beim FCA

Plus Im Sommer verkündete der 27-jährige Österreicher einen Neuanfang beim FC Augsburg. Was von diesem Vorhaben geblieben ist.

Michael Esser hatte kein Einsehen. Den Ball wollte der Torhüter des VfL Bochum in der Verlängerung des DFB-Pokalspiels gegen den FC Augsburg nicht passieren lassen. Stattdessen streckte er sich und wehrte den Schuss von Michael Gregoritsch mit einer Parade ab. Ein paar Minuten zuvor verhinderte nicht Esser, sondern Gregoritschs Ungenauigkeit einen Augsburger Treffer. Der Ball strich am rechten Pfosten vorbei.