FC Augsburg

06:39 Uhr

Darum ist der FCA Lieblingsgegner von Bayer Leverkusen

Plus Bayer Leverkusen hat in der Bundesliga noch nie gegen den FC Augsburg verloren. Der neue Trainer Seoane will diese Serie ausbauen, hat aber noch weit größere Ziele im Blick.

Von Johannes Graf

Nicht der FC Bayern München oder Borussia Dortmund. Auch nicht RB Leipzig oder Borussia Mönchengladbach. Stattdessen Bayer Leverkusen. Seit über einem Jahrzehnt gehört der FC Augsburg der Fußballbundesliga an, in keinem einzigen Duell mit dem Klub aus dem Rheinland verließ er den Rasen als Sieger. Augsburgs Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter sagte entsprechend vor dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky): „Wir können nur gewinnen. Es wird Zeit, den Bock umzustoßen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen