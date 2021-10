Darum ist die Partie gegen Bielefeld für den FCA so wichtig

Plus Die Partie gegen Arminia Bielefeld soll für Trainer Markus Weinzierl und den FC Augsburg ein kleiner Neustart während der Bundesliga-Saison sein. Diese Spieler kehren zurück.

Markus Weinzierl macht sich gar nicht erst die Mühe, die Bedeutung dieses Aufeinandertreffens in irgendeiner Weise kleinzureden. Es gebe wichtige Spiele, merkt der Trainer des FC Augsburg an, um dann sogleich nachzuschieben: "Und es gibt sehr, sehr wichtige Spiele." Genau ein solches erwartet den 46-Jährigen und seine Mannschaft zu Hause gegen Arminia Bielefeld (Sonntag, 17.30 Uhr/DAZN).