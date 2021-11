FC Augsburg

07:04 Uhr

Das Schicksal von Hertha-Trainer Dardai hängt am FC Augsburg

Plus In der Vergangenheit erwies sich der FC Augsburg als eine Art "Trainerkiller". Gegen Hertha BSC könnte sich Bundesliga-Geschichte wiederholen.

Von Johannes Graf

Nicht jedes Mitglied in der Fußball-Bundesliga wird gleich gesehen. Begründen lässt sich das in finanzieller Potenz, Tradition, Rahmenbedingungen, Dauer der Ligazugehörigkeit oder allgemeiner Beliebtheit. Entsprechend gibt es die ganz Großen, die Klubs aus München, Dortmund oder Leipzig, und die ganz Kleinen, die Vertreter aus Fürth, Bielefeld oder Bochum. Der FC Augsburg hat in einem Jahrzehnt der Erstklassigkeit an Gewicht gewonnen, ist ein Mittelklasseklub, also weder klein noch groß.

