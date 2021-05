FC Augsburg

Der Ex-Augsburger Asta kommt auf Umwegen in die erste Liga

Plus Beim FC Augsburg konnte sich Simon Asta nicht durchsetzen, auch wegen einer Verletzung. Mit Greuther Fürth hat der 20-Jährige nun den Aufstieg geschafft.

Von Marco Scheinhof

Den großen Jubel erlebte Simon Asta auf dem Feld mit. Kurz vor Schluss war der 20-Jährige eingewechselt worden. In der Nachspielzeit. 3:2 hatte die SpVgg Greuther Fürth am letzten Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen und damit den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Eine Sensation, nach der Saison 2012/2013 ist Fürth zurück in der Bundesliga. Damals waren die Franken gleich wieder abgestiegen. Das soll diesmal nicht passieren.

