FC Augsburg

01.07.2021

Der FC Augsburg startet mit viel Optimismus in die Vorbereitung

Plus Der Bundesligist startet mit der Vorbereitung für die neue Saison. Hinter den Kulissen gibt es Änderungen: Ex-Spieler Janker soll künftig Manager Reuter zuarbeiten.

Marco Richter war der Erste. Er hatte es eilig, auf den Platz zu kommen. Mit dem Ball am Fuß und später in der Hand lief er die wenigen Meter von der Kabine in der WWK-Arena zum Trainingsplatz. Nach Wochen der Pause und des individuellen Trainings bat Trainer Markus Weinzierl am Donnerstagnachmittag zur ersten Trainingseinheit. Um 16.30 Uhr sollte die Vorbereitung auf die elfte Saison des FCA in der Fußball-Bundesliga offiziell starten. Weinzierl aber marschierte bereits um 16.20 Uhr auf den Platz, seine Spieler waren da schon versammelt. Um 16.25 Uhr fiel der Startschuss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

