Der FC Augsburg sucht weiter die Konstanz

Auch bei der 0:1-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg zeigt der FC Augsburg zwei Gesichter. Erst in der zweiten Halbzeit fand die Mannschaft des FCA ins Spiel.

Als Schiedsrichter Marco Fritz am späten Samstagnachmittag nach 95 Minuten in der Volkswagen-Arena das Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Augsburg abpfiff, da begann auf der Wolfsburger Bank das große Abherzen. 1:0 hatten die Gastgeber gewonnen, am Ende mit viel Glück. Und so drückte Co-Trainer Michael Frontzeck überschwänglich seinen Chef Florian Kohfeldt. Man musste fast ein wenig Angst um den neuen Wolfsburger Trainer haben, der ja erst seit ein paar Tagen im Amt ist. So groß war die Erleichterung das eine Tor Vorsprung, das schon in der 14. Minute durch den neuen Wolfsburger Senkrechtstarter Lukas Nmecha gefallen war, über die Zeit gerettet zu haben.

Der FC Augsburg stellt einen Negativ-Rekord im Spiel gegen Wolfsburg auf

Auf der anderen Seite des Spielfeldes gab es nichts zu herzen, FCA-Trainer Markus Weinzierl machte sich schnurstracks auf den Weg, um seine Spieler zu trösten. Wieder einmal hatte seine Mannschaft die Anfangsphase verschlafen und das achte Gegentor in der ersten Viertelstunde (Bundesliga-Negativ-Rekord in dieser Saison) eingefangen. „Wir haben zu viel Respekt vor dem Gegner gezeigt, wir waren in der Anfangsphase viel zu passiv“, erklärte Weinzierl. „Anscheinend brauchen wir immer so eine Art Nackenschlag, um dann Vollgas zu geben“, sagte er schon mit einer gewissen Routine bei der Pressekonferenz. Und Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter dachte laut über eine Umgestaltung der Minuten vor dem Anpfiff nach. „Normalerweise musst du vor dem Spiel in der Kabine erstmal die Stimmung nochmal anheizen, vielleicht sogar einen Zweikampf suchen in der Kabine“, sagt er mit einer gehörigen Portion Galgenhumor in der Stimme.

Es schien alles normal an diesem Nachmittag zu laufen. Wolfsburg, das unter dem neuen Trainer Florian Kohfeldt mit zwei Siegen in der Bundesliga und in der Champions League wieder auflebte, spielte zunächst auch wie ein Spitzenteam. Und der FCA irgendwie Tabellenplatz 16 entsprechend. Nicht miserabel, aber ohne richtigen Glauben an die eigene Stärke. Doch Wolfsburg versäumte es nachzulegen und so drehte sich nach einer halben Stunde langsam das Blatt. Weinzierl hatte umgestellt, Caligiuri und Ruben Vargas tauschten die Seiten, um die anfällige rechte FCA-Seite dicht zu bekommen und schon lief es etwas besser.

Die durchgreifenden Feinjustierungen folgten dann in der Halbzeit. Denn in der zweiten Hälfte war kein Unterschied mehr zu sehen zwischen dem Augsburger Abstiegskandidaten und der Wolfsburger Mannschaft, die nach dem Trainerwechsel Kohfeldt für Mark van Bommel und einer perfekten englischen Woche mit drei Siegen plötzlich wieder in der Spitzengruppe der Bundesliga steht.

Die FCA-Spieler benötigen viel Anlauf, die zweite Halbzeit läuft besser

Die Frage, warum die Mannschaft schon die ganze Saison über, und nicht nur gegen starke Gegner, so eine lange Anlaufzeit braucht, konnten weder Weinzierl noch Reuter 100prozentig beantworten. Der Sport-Geschäftsführer nahm daher seine Spieler in die Pflicht: „Wir machen uns schon ein wenig Sorgen, weil wir es nicht schaffen, über 90 Minuten ein gleiches Gesicht zu zeigen. Daran gilt es zu arbeiten. Jeder muss selbstkritisch sein, sich hinterfragen bei sich anzufangen, an seiner Leistung zu arbeiten.“

Dass das Team zu einer konzentrierten Leistung fähig ist, zeigte es in der zweiten Hälfte. Der FCA zog sein Gegenpressing nun auf einmal mutig durch, verunsicherte dadurch die Wolfsburger bis ins Mark und hätte in der 52. Minute durch Andi Zeqiri ausgleichen müssen. Doch VfL-Torhüter Koen Casteels hielt. Beim vermeintlichen 1:1 stand Torschütze André Hahn, auch ohne Videobeweis erkennbar, dann im Abseits (72.). Am Ende hatte der FCA die Eckenstatistik mit 8:0 (!) gewonnen, was aber nichts nützte.

Der FC Augsburg steigerte sich im Verlauf des Spiels. Foto: Swen Pförtner, dpa

FCA-Trainer Markus Weinzierl lobt und kritisiert seine Mannschaft

„Meiner Meinung nach, müssen wir einen Punkt mitnehmen“, sagte Weinzierl, der zwischen Tadel und Lob mühelos hin- und herwechselte. „Die erste Hälfte haben wir uns nicht so vorgestellt“, sagte er. Mit den zweiten 45 Minuten war er nicht unzufrieden, mit einer kleinen, aber spielentscheidenden, Einschränkung: „So viele Chancen bekommst du gegen Wolfsburg normalerweise nicht. Aber da braucht es Effektivität und die fehlte heute.“

Und so trat der FCA die Heimreise wieder mit leeren Händen an. Dafür mit zwei angeschlagenen Spielern. Tobias Strobl verletzte sich kurz vor der Halbzeit bei einem eigenen Foul wohl schwerer am rechten Knie, er droht über Wochen auszufallen. „Da sieht es nicht gut aus“, musste Stefan Reuter eingestehen. Und auch Stürmer Tobias Niederlechner, erst von einem Leistenbruch genesen und darum er erst in der Halbzeit eingewechselt, musste in der 75. Minute mit einer Sprunggelenksverletzung wieder ausgewechselt werden. „Auch hier müssen wir die Untersuchungen abwarten“, sagte Reuter.

Jetzt geht es erstmal in die 14-tägige Länderspielpause. Danach gastiert der FC Bayern München am Freitagabend, 19. November, in der WWK-Arena. Es droht der Absturz auf einen direkten Abstiegsplatz, da Bielefeld nach dem 1:0-Sieg in Stuttgart bis auf einen Zähler an den FCA herangerückt ist. Da kommt Bayern zur Unzeit und scheint ein unlösbare Aufgabe. Ex-Bayern-Profi Stefan Reuter sagt: „Das ist ein harte Nuss. Da muss alles zusammenpassen, wenn du was mitnehmen willst.“ Vor allem muss die erste und zweite Hälfte gleich gut sein.

