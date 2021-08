Der FCA bietet ein Spektakel der falschen Sorte

Plus Zwei Eigentore, wieder vier Gegentore zu Hause: Der FCA ist schwach in die Saison gestartet. Von der Aufbruchstimmung nach dem Klassenerhalt ist kaum noch etwas übrig.

Wenigstens hat Florian Niederlechner nach einer halben Stunde auch in das Tor von Bayer Leverkusen getroffen. Das zwischenzeitliche 1:2 bedeutete das erste Bundesligator für den FC Augsburg nach 210 Minuten in dieser Saison. Damit war wenigstens das Thema Torflaute abgehakt.