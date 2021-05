Der FCA holt Toptalent Günther vom FC Bayern

Der FC Augsburg holt sich Verstärkung auf der offensiven Außenbahn. Aus München kommt der 18-jährige Lasse Günther.

Die Konkurrenz war gewaltig. Der FC Bayern hätte gerne mit Lasse Günther verlängert, Topclubs aus England wie Liverpool, der FC Chelsea oder Everton waren ebenso interessiert. Entschieden aber hat sich Lasse Günther für den FC Augsburg. Offiziell ist der Wechsel zum Fußball-Bundesligisten zwar noch nicht bestätigt, aus Quellen des FCA ist aber zu hören, dass nur noch Details zu klären sind. Im Laufe des Freitags soll der Transfer verkündet werden.

Die Augsburger Verantwortlichen um Stefan Reuter hatten Günther schon länger auf dem Schirm und in den vergangenen Monaten die Gespräche intensiviert. Der 18-Jährige ist ein offensiver Außenbahnspieler, der auf beiden Seiten agieren kann. Auffällig ist seine Geschwindigkeit, so war er im Nachwuchsbereich des FC Bayern mal mit einer Höchstgeschwindigkeit von 35 km/h gemessen worden. Günther hat sich wohl wegen des Konzepts und der besseren Perspektive für Augsburg entschieden. Unter Markus Weinzierl soll er fest zum Profikader gehören.

Günther erhält beim FCA einen Vier-Jahres-Vertrag

In der Jugend war Günther schon einmal kurzzeitig in der U13 beim FC Augsburg ausgebildet worden. Wegen der beruflichen Tätigkeit seines Vaters aber war er schon viel in der Welt unterwegs, spielte unter anderem in New York und Sydney. Er durchlief viele U-Nationalmannschaften des DFB und bestritt bereits zwei Partien für die U18. Für den FC Bayern hat er auch schon in der Youth League begeistert. Günther ist Linksfuß und erinnert in seiner Spielweise häufiger an sein Vorbild Arjen Robben. Günther wird ablösefrei zum FCA kommen und einen Vier-Jahres-Vertrag mit einseitiger Vereinsoption für eine weitere Saison bekommen.

