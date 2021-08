Der FCA in der Einzelkritik: Hahn geht wieder mustergültig voran

Plus Der Angreifer ist engagiert, zeigt bei seinem Treffer aber auch sein technisches Können. In der Defensive sind die Augsburger oftmals zu sorglos.

Frederik Winther, Florian Niederlechner, Fredrik Jensen und André Hahn schießen den FC Augsburg im DFB-Pokal zum Sieg - nachdem Lukas Knechtel schon in der zweiten Spielminute den Oberligist Greifswalder FC in Führung gebracht hatte. Die Einzelkritik zum 2:4-Sieg: