FC Augsburg

06:05 Uhr

Der FCA startet heute gegen den HSV in die Testspiele

Plus Trainer Markus Weinzierl ist mit dem Auftakt der Vorbereitung zufrieden, auch wenn noch wichtige Spieler fehlen. Am Mittwoch ist der erste Test gegen Hamburg.

Von Marco Scheinhof

Irgendwann wird es auch Stefan Reuter zu heiß. Der Manager des FC Augsburg schaut sich zwar das Training des Fußball-Bundesligisten am Dienstagvormittag weitgehend aus dem Schatten an, eine Kopfbedeckung aber scheint ihm ratsam. Also marschiert Reuter schnell zum Auto und holt sich eine schützende Mütze. Es ist in der Tat eine schweißtreibende Angelegenheit. Erst recht für die Spieler, die Markus Weinzierl gut 75 Minuten üben lässt – jeder soll sich an Weinzierls Idee von Fußball gewöhnen. Auch die vielen jungen Spieler, die derzeit mittrainieren dürfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

