Der FCA will in dieser Saison endlich mal nicht zittern - aber gelingt das?

Plus Der FC Augsburg wünscht sich eine ruhige Saison ohne Abstiegsangst. Warum das möglich ist.

Es ist immer wieder zu hören. In jedem Gespräch. Egal, ob mit Verantwortlichen oder Spielern des FC Augsburg. Sie alle wünschen sich eine sorgenfreie Saison. Eine ohne Zittern um den Klassenerhalt bis zum Schluss. Anders als vor wenigen Monaten, als erst ein Sieg gegen Werder Bremen am vorletzten Spieltag ein weiteres Jahr Bundesliga sicherte. Diesmal soll es schneller gehen, die nötigen Punkte einzusammeln.