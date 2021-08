FC Augsburg

Der FCA will mit Markus Weinzierl zurück zu den Wurzeln

2012 fing Markus Weinzierl zum ersten Mal beim FCA an.

Plus Auf der Trainerbank sitzt beim FCA ein alter Bekannter. Warum es zwischen Markus Weinzierl und dem FCA auch im zweiten Anlauf klappen könnte.

Von Robert Götz

Wenn der FC Augsburg am Samstag, 14. August um 15.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim in die elfte Bundesliga-Saison in Folge startet, dann beginnt die Mission von Trainer Markus Weinzierl „zurück zu den Wurzeln“ erst richtig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

