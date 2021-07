FC Augsburg

17:05 Uhr

Der Fall Kevin Danso - vom Eigengewächs zum Eigensinn

Am Mittwoch gestikulierte Kevin Danso noch, als er mit Reha-Trainer Andreas Bäumler Runden laufen musste. Mittlerweile hat der FCA-Spieler das Trainingslager des Bundesligisten in Walchsee verlassen.

Plus In der Jugend des FC Augsburg wurde Kevin Danso zum Profi ausgebildet. Mit seiner Arbeitsverweigerung im FCA-Trainingslager sorgt der 22-jährige Österreicher nun dafür, dass sich die Wege trennen werden.

Von Johannes Graf

Der Spaß war Kevin Danso anzusehen. Mit Tim Civeja bildete er ein Team, dass Tic Tac Toe gegen Frederik Winther und Raphael Framberger spielte. Leibchen mussten sie abwechselnd in ein Neuner-Spielfeld legen. Wer am schnellsten drei in einer Reihe platziert hatte, war Sieger. Das Spielchen war eines von vielen, mit denen der FC Augsburg seine Fans während des Trainingslagers in den sozialen Medien unterhält. Danso wirkte locker und gelöst. Lachte und scherzte mit seinen Mitspielern. Das war am Mittwoch.

