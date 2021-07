FC Augsburg

vor 29 Min.

Der ungewöhnliche Sommer des Carlos Gruezo

Plus Gruezo fällt zunächst wegen einer Erkrankung aus, ehe er doch noch für Ecuador bei der Copa America zum Einsatz kommt. In Augsburg hat er nun einen neuen Konkurrenten.

Von Marco Scheinhof

Von Müdigkeit keine Spur. Sagt zumindest Carlos Gruezo. „Ich bin zu 100 Prozent fit“, meint der Mittelfeldspieler des FC Augsburg. Am Sonntag war er zurück in Deutschland, Jetlag hat er überwunden. Er kenne das ja. „Ich bin ja schon seit zwei Jahren hier und das daher gewohnt“, sagt der 26-Jährige ganz entspannt. An das Reisen hat er sich gewöhnt. An die verschiedenen Zeitzonen und das unterschiedliche Klima auch. Andererseits erinnert ihn das Wetter derzeit in Deutschland sehr an seine Heimat. „Das ist wie in Ecuador“, sagt Gruezo und lacht. Zumindest jetzt, wenn die Sonne den Regen mal verdrängt hat.

