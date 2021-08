Die Investitionen in die Jugend des FCA müssen sich lohnen

Plus Der FC Augsburg gibt viel Geld für seine Nachwuchsarbeit aus. Besonders für die Infrastruktur. So soll jetzt ein neues Internat noch bessere Talente anlocken.

Egal, in welche Richtung man auf der Donauwörther Straße unterwegs ist, der Blick bleibt unwillkürlich an der Großbaustelle auf dem Vereinsgelände des FC Augsburg hängen. Zwei große Kräne, Baumaschinen und Container bestimmen das Bild. Neben dem 2014 eingeweihten Funktionsgebäude des Nachwuchsleistungszentrums, (NLZ) wird gerade ein markantes Gebäude mit vier Stockwerken hochgezogen – es soll ab Mitte des kommenden Jahres das Internat für die Nachwuchskicker des Bundesligisten beheimaten. „Wenn dieses Projekt beendet ist, sind wir endgültig auf allen Ebenen Bundesligareif“, sagt Michael Ströll, kaufmännischer Geschäftsführer des Vereins und beim FCA für die Baumaßnahmen verantwortlich.