"Eine Prognose ist schwierig": Niederlechner fällt wegen eines Leistenbruchs aus

Plus Lange spielte der Stürmer des FC Augsburg mit Schmerzen. Nun wurde er operiert. Im Test gegen Regensburg werden weitere Spieler fehlen.

Lange hatte sich Florian Niederlechner gequält. Über mehrere Monate hinweg plagten ihn Schmerzen in den Adduktoren und Bauchmuskeln. Der Stürmer des FC Augsburg konnte häufig nur mit Schmerzmitteln trainieren und spielen.