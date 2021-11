Einzelkritik: Viele FCA-Spieler enttäuschen in Wolfsburg

Plus FCA-Kapitän Gouweleeuw lieferte beim Spiel gegen den VfL Wolfsburg keine gute Leistung ab, Arne Maier hingegen blühte im Laufe der Partie auf. Das ist die Einzelkritik.

Nach schwachen ersten 25 Minuten steigern sich die FCA-Profis gegen den VfL Wolfsburg. Die 0:1-Niederlage können sie aber nicht mehr abwenden. Zudem verletzten sich Tobias Strobl und Florian Niederlechner wohl schwer. Das ist die Einzelkritik zum FC Augsburg.