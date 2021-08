FC Augsburg

Einzelkritik zum 0:4 gegen Hoffenheim: Am Ende fällt der FCA auseinander

Plus Die Augsburger Defensive patzt beim 0:4 gegen Hoffenheim vor allem in der Schlussphase mächtig. In der Offensive kann nur Ruben Vargas in Ansätzen überzeugen.

Von Marco Scheinhof

Rafal Gikiewicz Am Anfang war die Sonne der größte Störfaktor. Später musste der Pole gegen Andrej Kramaric retten, indem er den Ball über die Latte lenkte. Wenig später aber sah er schlecht aus, als ein Kopfball den Weg ins Tor über seine Hände hinweg fand. Nach der Pause rettete er mehrfach spektakulär, ehe es noch weitere drei Gegentore gab. Der Pole war entsprechend sauer. Er hatte diesmal rote Schuhe gewählt, sonst bevorzugte er schwarz. Kann gut sein, dass er wieder zu Altbewährtem zurückkehrt. Note 3,5

