FC Augsburg

07:27 Uhr

Einzelkritik zum 1:4 gegen Leverkusen: Der FCA besiegt sich selbst

Plus Wer zwei Eigentore schießt und zwei Treffer auf dem Silbertablett serviert, kann nicht gewinnen. Somit ist das 1:4 gegen Bayer Leverkusen verdient, trotz der Lichtblicke in der Offensive.

Rafal Gikiewicz Zum zweiten Mal in dieser Saison muss der Torhüter vier Gegentore hinnehmen. Und dabei sah er überhaupt nicht gut aus. Bei seinem unmotivierten Ausflug vor dem 1:4 hatte er jedes Timing vermissen lassen. Und vor dem 0:1 stand er ohne Not meilenweit vor seinem Tor. War Gikiewicz in der vergangenen Saison der ruhende Pol, ist er jetzt genauso flatterhaft wie seine Vorderleute. Note 4,5

