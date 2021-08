FC Augsburg

04.08.2021

Ermittler beim FCA: Es geht um Trainerverträge und Stundennachweise

Auch die FCA-Geschäftsstelle an der WWK-Arena wurde vom Zoll und der Staatsanwaltschaft durchsucht.

Plus Zoll und Staatsanwaltschaft ermitteln im Nachwuchsbereich des FCA wegen des Verdachts des unrechtmäßigen Lohnsplittings und der Mindestlohnunterschreitung. Der Bundesligist ist sich keiner Schuld bewusst.

Von Robert Götz

Die Sichtung der Unterlagen durch die Staatsanwaltschaft Augsburg und der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes wird Wochen, wenn nicht Monate dauern. Es sind zig Aktenordner und Datenträger mit Verträgen mit Nachwuchs-Fußballtrainern durchzusehen, hunderte von Stundennachweisen zu prüfen, die 61 Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Augsburger Zolls und der Augsburger Staatsanwaltschaft am Dienstag aus der Geschäftsstelle des FC Augsburg an WWK-Arena, einer Steuerkanzlei und dem Nachwuchsleistungszentrum des Vereins an der Donauwörther Straße getragen haben.





Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

