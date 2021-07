Erst Ajax, jetzt PSG: Warum wählen Top-Klubs den FCA als Testspiel-Gegner?

Plus Um gegen Paris St.-Germain zu testen, reist der FC Augsburg für einen Tag nach Frankreich. Es ist ein außergewöhnliches Spiel mitten in der Vorbereitung.

Dieser Name versprüht Glanz und Glamour. Paris St.-Germain hat sich dank hunderter Millionen Euro aus Katar und um Klubboss Nasser Al-Khelaifi zu einer Top-Adresse des Weltfußballs entwickelt. Ein Blick in den Kader genügt, um ins Schwärmen zu geraten. Ob Mbappé, Neymar, di Maria oder Verratti – die Liste außergewöhnlicher Kicker scheint schier endlos. Dieser Tage bereitet sich die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino auf die kommende Saison vor. Ein Testspielgegner: der FC Augsburg.