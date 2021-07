FC Augsburg

vor 37 Min.

FC Augsburg: So bleibt die Laune im Trainingslager gut

Plus Um die Stimmung im Trainingslager nicht zu gefährden, schickte der FC Augsburg Kevin Danso nach Hause. Wie der Teamgeist am Samstagabend gefördert wird.

Von Johannes Graf

Auf dem Trainingsplatz lässt Markus Weinzierl keinen Zweifel daran, wer das Sagen hat. Als Maurice Malone während einer Einheit auf dem Platz versäumt, den Ball zu den wartenden Angreifern in den Strafraum zu flanken, schnauzt der Trainer des FC Augsburg den Stürmer an: "Hau den Ball rein. Was habe ich in den letzten Tagen gesagt." Auf dem Rasen herrscht mitunter ein rauer Ton. Weinzierl gibt klare Kommandos und erwartet, dass diese umgesetzt werden.

