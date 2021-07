FC Augsburg testet gegen Neymar & Co.

Da kann man von einem wirklichen Härtetest sprechen: der FC Augsburg bestreitet am Mittwoch (19 Uhr) ein Freundschaftsspiel beim französischen Top-Klub Paris-St-Germain. Gespielt wird wohl im Stadion des Zweitligisten US Orleans.

Nach Informationen unserer Redaktion fliegt der FCA am Mittwoch um 19 Uhr nach Frankreich, um in Orleans ein Testspiel gegen PSG zu bestreiten. Es wird ein Kurztrip in eine andere Fußball-Welt, denn direkt nach dem Spiel geht es zurück nach Augsburg. Schon im vergangenen Jahr testete der FCA auf diese Weise gegen einen europäischen Top-Klub, gegen Ajax Amsterdam.

PSG verliert Halbfinale der Champions League gegen Manchester City

Die Unterschiede zwischen dem FCA und PSG sind exorbitant. Der Marktwert der französischen Mannschaft wird auf über 860 Millionen Euro taxiert, der FCA kommt auf gerade mal 98 Millionen Euro (lt. Transfermarkt.de). Kein Wunder, tummeln sich doch bei PSG Top-Stars wie Neymar oder Kylian Mbappé. Doch die vergangene Saison verlief enttäuschend. So wurde 2020 das Champions-League-Finale unter dem deutschen Trainer Thomas Tuchel gegen den FC Bayern verloren. Tuchel musste dann im Januar gehen und wurde durch Mauricio Pochettino ersetzt. Doch der Erfolg blieb aus. Nicht nur, dass es dem argentinischen Trainer wieder nicht gelang, die Champions League zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte zu gewinnen (PSG unterlag im Halbfinale Manchester City 1:2). Nein, der Hauptstadtklub verspielte auch die französische Meisterschaft und wurde hinter Lille nur Zweiter.

PSG holt Ramos, Wijnaldum und Donnarumma

Eine Blamage ohnegleichen für die Investoren aus Katar um Klubboss Nasser Al-Khelaifi. Deshalb rüstet PSG noch einmal kräftig auf. Der italienische EM-Held und Torhüter Gianluigi Donnarumma kommt vom AC Mailand, Sergio Ramos von Real Madrid und Georginio Wijnaldum vom FC Liverpool. Alle drei ablösefrei, aber mit Traumgagen. Dazu gesellt sich noch Verteidiger Achraf Hakimi. Für den Ex-Dortmunder soll Paris 60 Millionen Euro Ablöse an Inter Mailand überwiesen haben.

Aber kaum einer der Top-Stars wird wohl gegen den FCA auflaufen. EM und Copa America (mit Neymar/Brasilien und Angel di Maria/Argentinien) sind erst ein paar Tage vorbei und die Edel-Profis noch im Urlaub. Aber das Starensemble reicht auch so. Gut möglich, dass mit Thilo Kehrer und Julian Draxler zwei bekannte deutsche Fußball-Profis gegen Gikiewicz und Co. spielen werden.

