FCA-Abwehrchef Gouweleeuw: "Das darf nicht passieren"

Plus Zwei Gegentreffer gegen Greifswald, vier gegen Hoffenheim. Nicht nur Kapitän Gouweleeuw ärgern die Tore der Gegner. Er sagt, was gegen Eintracht Frankfurt besser werden muss.

Womöglich wird Rafal Gikiewicz vor dem nächsten Bundesligaspiel sein Schuhwerk wechseln. In der Vorbereitung auf die Spielzeit hatte er schwarze Treter getragen. „Opa trägt schwarze Schuhe“, hatte er gewitzelt und auf die quietschbunte Arbeitsausrüstung jüngerer Kollegen angespielt. Seit den Pflichtspielen trägt auch der Torwart des FC Augsburg eine auffällige Farbe am Fuß, nämlich Rot. Als er nach dem 0:4 (0:1) gegen die TSG Hoffenheim darauf angesprochen wird, meint Gikiewicz daher, vielleicht sollte er wieder tauschen.