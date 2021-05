FC Augsburg

23.05.2021

FCA-Einzelkritik: Einer macht das Bayern-Spiel zum Privatduell

Plus Die FCA-Spieler schienen sich gegen Bayern schon in den Urlaub verabschiedet zu haben. Nur einer wehrte sich. Erst in der zweiten Halbzeit packte der FCA die Sache gemeinsam an.

Von Robert Götz

Rafal Gikiewicz Der Torhüter schien das Privatduell gegen Robert Lewandowski und dessen 41. Tor zu gewinnen. Bis zur 90. Minute. Wenn ein Torhüter trotz fünf Gegentoren die Bestnote erhält, sagt das viel über seine Kollegen aus. Gegen die Bayern bei 26 Torschüssen gegen sich aber auch etwas über die eigene individuelle Klasse. Note 2,0

