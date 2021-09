FC Augsburg

12:39 Uhr

FCA-Gegner Union ist in Berlin die Nummer eins

Plus Das Team von Union Berliner wurde vor der Saison massiv umgestaltet, trotzdem ist man gut in die Bundesliga gestartet. Dazu tragen auch drei ehemalige FCA-Profis bei.

Von Robert Götz

Es war ein Bild mit Symbolkraft: Als Union Berlin mit einem 0:0 gegen den finnischen Klub Kuopio PS die Gruppenphase der Conference League erreichte, war das Berliner Olympiastadion anstatt in Blau ganz in Rot getaucht. Ausgerechnet die Heimstatt der Hertha, in die die Ostberliner für den internationalen Wettbewerb ausweichen hatten müssen. Das Farbenspiel zeigte, wer derzeit die Nummer eins in der Hauptstadt ist. Nur zwei Jahre nach dem Aufstieg in die Bundesliga sind die Köpenicker das Vorzeigeprojekt für die kleinen Vereine in der Liga und die Romantiker unter den Fans. Union dient als Beweis, dass man auch ohne großes Geld in der Bundesliga bestehen kann, weil ein treues Publikum in einem Kultstadion und eine kluge Spielidee mehr bringen kann als ein teurer Kader.

